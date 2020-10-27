В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что в Крыму катастрофическая ситуация с COVID-19. Там призвали ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией полуостров.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что российские власти утверждают, будто за период пандемии на всей территории Крыма заболело 8553 человека, из них – 128 умерло. Но эти данные не являются правдой. Эту мысль он озвучил в эфире 24 канала.

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Сколько больных в Крыму

По его словам, больных на полуострове гораздо больше, чем заявляют российские власти.

Нам постоянно приходят новости, что почти ежедневно в селах Крыма умирают люди от коронавирус,

– подтвердил Чубаров.

Он отметил, что в Крыму нет важнейших лекарств, которые нужны врачам и их пациентам.

Как лечат на полуострове

Глава Меджлиса привел пример, как на самом деле лечат на полуострове больных.

Он подтвердил, что в одном из мест компактного поселения крымских татар произошел взрыв. На той же улице заболело более 10 человек. Единственное, что сделала власть – это попросила в доме освободить несколько комнат. Там сделали так называемый лазарет для пострадавших. К ним 2 раза в день приходили медработники, ставили им капельницы, но не забирали в больницы.

Важно! Глава Меджлиса отметил, что медперсоналу тамошних больниц строго запрещено указывать в документах истинную причину смерти.

Также он отметил, что очень часто многим людям старшего возраста сразу ставят диагноз – пневмонию и не госпитализируют. Врачи ждут, пока все завершится естественно: либо человек выздоровеет, либо умрет.

Миссии для помощи

По его мнению, в такой ситуации международные организации, которые имеют свои миссии, должны требовать у РФ посетить Крым. В Украине есть 2 миссии по вопросам прав человека:

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ;

мониторинговая группа ООН.

Рефат Чубаров сообщил, что представители Меджлиса обратились в ВОЗ и Красный Крест, чтобы они требовали допуска миссий в Крым.

Нельзя оставлять более 2 миллионов граждан Украины на территории временно оккупированного Крыма без любой помощи,

– сказал эксперт.

"Мы знаем, какие у миссий есть аргументы, почему они не могут посетить Крым. Они будут ссылаться на то, что Москва не дает разрешение на допуск в Крым и использует принцип консенсуса ОБСЕ", – отметил председатель Меджлиса.

Также он добавил, что 26 октября 2020 года приняли заявление, которое уже вскоре официально направят со своими письмами в организации. "Мы будем требовать, чтобы миссии, как минимум, направили письменные обращения в Москву с требованиями пустить их в Крым. Ведь в их мандатах записано, что они обязаны посещать любой уголок украинского государства", – подчеркнул Чубаров.

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