Экс-депутат Верховного Совета Крыма Василий Ганыш, осужденный за госизмену, не вернется в тюрьму. Житомирский апелляционный суд не удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Ранее Ганыша освободили по состоянию здоровья.

Суд 11 ноября рассмотрел апелляцию прокуратуры, которая требовала вернуть Ганыша под стражу. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Единственного осужденного за госизмену крымского депутата Ганыша освободили от наказания: детали

Объявили резолютивную часть. Суд постановил вернуть апелляционную жалобу прокурору,

– говорится в сообщении.

Полный текст решения будет 16 ноября.

Экс-депутата освободили из тюрьмы 1 октября 2020 года по состоянию здоровья. Прокуратура назвала такое решение незаконным и подала апелляцию. Однако апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа.

Кто такой Василий Ганыш и в чем его обвиняют