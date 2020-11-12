Бывший крымский депутат Ганыш, осужденный за госизмену, не вернется в тюрьму, – СМИ
Экс-депутат Верховного Совета Крыма Василий Ганыш, осужденный за госизмену, не вернется в тюрьму. Житомирский апелляционный суд не удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Ранее Ганыша освободили по состоянию здоровья.
Суд 11 ноября рассмотрел апелляцию прокуратуры, которая требовала вернуть Ганыша под стражу. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее Единственного осужденного за госизмену крымского депутата Ганыша освободили от наказания: детали
Объявили резолютивную часть. Суд постановил вернуть апелляционную жалобу прокурору,
– говорится в сообщении.
Полный текст решения будет 16 ноября.
Экс-депутата освободили из тюрьмы 1 октября 2020 года по состоянию здоровья. Прокуратура назвала такое решение незаконным и подала апелляцию. Однако апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа.
Кто такой Василий Ганыш и в чем его обвиняют
- Он – единственный крымский депутат, которого задержали на материковой Украине.
- Его признали виновным в подрывной деятельности против Украины, когда он голосовал за российскую "конституцию Крыма", а также принимал участие в так называемых выборах по российскому законодательству.
- Киевский суд приговорил его к 12 годам тюрьмы за государственную измену.
- Приговор вступил в силу в конце января 2020 года, однако защита просила отклонить его из-за тяжелого состояния здоровья.
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