Бывший глава армии США в Европе Бен Ходжес уверен, что Крымский мост нужен России для усиления ее присутствия в Черноморском регионе.

По его мнению, мост заблокировал Азовское море и стал петлей на шее Украины. Об этом сообщили на сайте "Крым.Реалии".

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Ворота в Азовское море

По словам Ходжеса, мост построили не просто для удобной логистики и транспорта. Это – ворота в Азовское море.

Когда я увидел построенный мост, то понял, что это петля на Мариуполе, петля на шее Украины в Азовском море,

– отметил генерал.

Расшатать Запад

Он заверил, что Россия хотела раньше и хочет сейчас получить доступ к другим районам Черного моря, чтобы расшатывать Запад. Ходжес заверил, что с Черного моря Россия руководит:

операцией в Сирии, поддерживая режим Башара Асада;

операции в Восточном Средиземноморье в Ливии, оказывая помощь Халифи Хафтару.

С Черного моря Россия сможет влиять на ситуацию в Сербии и Косово и на Закавказье. "Мы уже видим российских так называемых миротворцев в Нагорном Карабахе", – добавил военный.

Реакции России на высказывания Бена Ходжеса пока нет.

Подробнее об этом – в программе " Крым.Реалии".

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