Крымский мост является воротами в Азовское море для России, – генерал США Ходжес
Бывший глава армии США в Европе Бен Ходжес уверен, что Крымский мост нужен России для усиления ее присутствия в Черноморском регионе.
По его мнению, мост заблокировал Азовское море и стал петлей на шее Украины. Об этом сообщили на сайте "Крым.Реалии".
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Ворота в Азовское море
По словам Ходжеса, мост построили не просто для удобной логистики и транспорта. Это – ворота в Азовское море.
Когда я увидел построенный мост, то понял, что это петля на Мариуполе, петля на шее Украины в Азовском море,
– отметил генерал.
Расшатать Запад
Он заверил, что Россия хотела раньше и хочет сейчас получить доступ к другим районам Черного моря, чтобы расшатывать Запад. Ходжес заверил, что с Черного моря Россия руководит:
- операцией в Сирии, поддерживая режим Башара Асада;
- операции в Восточном Средиземноморье в Ливии, оказывая помощь Халифи Хафтару.
С Черного моря Россия сможет влиять на ситуацию в Сербии и Косово и на Закавказье. "Мы уже видим российских так называемых миротворцев в Нагорном Карабахе", – добавил военный.
Реакции России на высказывания Бена Ходжеса пока нет.
Последние новости о Крымском мосте: что известно
- В феврале 2016 года началось строительство Крымского моста от Таманского полуострова в Краснодарском крае до аннексированного Россией Крыма.
- В 2019 году Совет Европейского Союза ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в его строительстве.
- ЕС 1 октября 2020 года одобрил введение новых санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Крымского моста. Туда вошли двое россиян и 4 российские компании.
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