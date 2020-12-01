Крымскому депутату осужденному за госизмену отменили приговор: детали
Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Верховного Совета Крыма Василию Ганышу. Ранее Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.
Дело вернули на апелляционное рассмотрение
Дело будут рассматривать повторно. Об этом сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко в комментарии РБК-Украина.
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Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение,
– рассказал Руденко.
Какой была мотивация суда для такого решения – пока неизвестно.
Ганыша освободили из мест лишения свободы по состоянию здоровья
Отметим, что 1 октября Ганыша по состоянию здоровья освободили из мест лишения свободы. Еще во время рассмотрения дела защита сообщала о проблемах с сердцем у политика. Житомирская прокуратура обжаловала решение служителей Фемиды об освобождении.
Что известно о деле Ганыша?Василий Ганыш – бывший депутат Верховной Рады АРК, экс-заместитель мэра Феодосии.
В 2015 году задержан при въезде на украинскую территорию.
Отбывал тюремное наказание за государственную измену – сотрудничество с оккупационными властями. Суд признал его виновным в подрывной деятельности против Украины. Ганыш участвовал в выборах по российскому законодательству и голосовал за так называемую "конституцию Крыма".
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