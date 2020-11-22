В Крыму археологи раскопали древнюю керамическую мастерскую: интересные фото
В оккупированном Крыму археологи обнаружили остатки керамической мастерской IV-III веков до нашей эры. Находку раскопали в центре Севастополя на мысе Хрустальный. Сейчас там происходят строительные работы.
Такое открытие позволит лучше понять развитие местного гончарного производства и жизнь населения Херсонеса. Там был высокий спрос на винную керамическую тару – амфоры. Об этом сообщили на сайте Института археологии РАН.
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Что раскопали археологи
Археологи раскопали 4 обжиговые печи, которые были сложены из сырцовых кирпичей:
- 2 из них – круглые, которые применяли при обжиге посуды и амфор;
- 2 – квадратные, которые использовали для обжига черепицы.
Размеры древних печей составляют примерно 3 на 3 метра.
Остатки круглой печи / Фото Archaeolog.ru
В круглых печах археологи нашли:
► керамические грузила для ткацких станков с клеймами;
► небольшой керамический штамп, который использовали для нанесения орнамента на глиняные изделия.
Штампик и грузик / коллаж 24 канала
Также эксперты раскопали фрагменты бракованной черепицы и амфор.
Печь для обжига черепицы / Фото Archaeolog.ru
Там раньше была территория шириной примерно 10 метров. На ней изготавливали и сушили керамические изделия.
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