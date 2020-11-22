В оккупированном Крыму археологи обнаружили остатки керамической мастерской IV-III веков до нашей эры. Находку раскопали в центре Севастополя на мысе Хрустальный. Сейчас там происходят строительные работы.

Такое открытие позволит лучше понять развитие местного гончарного производства и жизнь населения Херсонеса. Там был высокий спрос на винную керамическую тару – амфоры. Об этом сообщили на сайте Института археологии РАН.

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Что раскопали археологи

Археологи раскопали 4 обжиговые печи, которые были сложены из сырцовых кирпичей:

2 из них – круглые, которые применяли при обжиге посуды и амфор;

2 – квадратные, которые использовали для обжига черепицы.

Размеры древних печей составляют примерно 3 на 3 метра.



Остатки круглой печи / Фото Archaeolog.ru

В круглых печах археологи нашли:

► керамические грузила для ткацких станков с клеймами;

► небольшой керамический штамп, который использовали для нанесения орнамента на глиняные изделия.



Штампик и грузик / коллаж 24 канала

Также эксперты раскопали фрагменты бракованной черепицы и амфор.



Печь для обжига черепицы / Фото Archaeolog.ru

Там раньше была территория шириной примерно 10 метров. На ней изготавливали и сушили керамические изделия.