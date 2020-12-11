В оккупированном Россией Крыму 11 декабря мужчина облился горючим и сжег себя и микроавтобус, в котором он был вместе с женой. Женщина управляла машиной – ей удалось выжить.

Пока неизвестно находились ли в салоне микроавтобуса другие пассажиры. Об инциденте сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Видео показали в телеграм-канале "Украина Online".

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Что известно о сожжении автобуса в Крыму

Это был микроавтобус Mercedes Sprinter. Он направлялся на Южнобережном шоссе в районе поселка Даниловка (Ай-Даниль), что между Ялтой и Гурзуфом.

Мужчина заблокировал дверь изнутри, облился горючей жидкостью и поджег себя. Он погиб. Женщина выбралась из авто, но получила серьезные ожоги.

В Крыму мужчина поджег себя и свой микроавтобус: смотрите видео