В Судаке умерла 2-летняя девочка с пневмонией. Родители убеждены, что врачи не предоставили их дочери необходимой помощи. Ведь ей не сделали никаких анализов и вообще отказали от госпитализации.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в выпуске:

Генштаб Вооруженных сил Украины уничтожил записи военных, которые вели в начале незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Утилизацию провели по приказу и инструкции Министерства обороны.

Организация Объединенных Наций приняла резолюцию по милитаризации Крыма, а также – частей черного и Азовского морей. Резолюция призывает вывести войска с полуострова и прекратить незаконную военную деятельность в Черноморском регионе.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Игорь Токарь.