В Крыму незаконно удерживают не менее 100 украинских политзаключенных: что известно
В оккупированном Крыму сейчас находится примерно 100 украинцев, которых незаконно удерживают на политических основаниях. Поэтому Россия снова нарушает права человека, в чем ее неоднократно обвиняли.
О наших политзаключенных сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Третьем комитете ГА ООН. Также он привел и другие факты нарушения Россией прав человека.
Важно Генассамблея ООН приняла проект резолюции по правам человека в Крыму
Заточенные журналисты
Чиновник отметил, что в ноябре 2020 года также стало больше крымских татар, которых приговорили к заключению.
Они получили шокирующие сроки – от 12 до 17 лет – за мирное соблюдение исламских ритуалов,
– сказал Кислица.
По его словам, работники СМИ также страдают от незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность. Российские оккупационные власти заключили в тюрьму 9 крымских татар – гражданских журналистов. Они сейчас находится за решеткой.
О чем говорилось на выступлении: тезисы
- Крым оккупирован Россией, временно и незаконно. Россия уже была признана государством-оккупантом.
- Так называемые местные органы и должностные лица в Крыму являются нелегитимными. Системные репрессии, выборочные задержания, преследования, внесудебные казни и пытки превратились в ежедневную реальность в Крыму.
- Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове.
- Справка. По данным постоянного представительства ООН в Украине, 45 тысяч человек уже покинули Крым, а Россия перемещает туда своих граждан вопреки Женевским конвенциям и протоколам.
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