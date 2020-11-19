В оккупированном Крыму сейчас находится примерно 100 украинцев, которых незаконно удерживают на политических основаниях. Поэтому Россия снова нарушает права человека, в чем ее неоднократно обвиняли.

О наших политзаключенных сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Третьем комитете ГА ООН. Также он привел и другие факты нарушения Россией прав человека.

Важно Генассамблея ООН приняла проект резолюции по правам человека в Крыму

Заточенные журналисты

Чиновник отметил, что в ноябре 2020 года также стало больше крымских татар, которых приговорили к заключению.

Они получили шокирующие сроки – от 12 до 17 лет – за мирное соблюдение исламских ритуалов,

– сказал Кислица.

По его словам, работники СМИ также страдают от незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность. Российские оккупационные власти заключили в тюрьму 9 крымских татар – гражданских журналистов. Они сейчас находится за решеткой.

К слову. Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от России немедленно прекратить грубые нарушения прав человека. Кроме того, Москва должна обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам на территорию временно оккупированного полуострова.

О чем говорилось на выступлении: тезисы