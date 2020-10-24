В Крыму побили антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки 22 октября 2020 года на полуострове подтвердили 267 новых случаев заболевания коронавирусом. Мест в крымских больницах не хватает, а врачи начали массово болеть.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: В Крыму исчезают уникальные озера. За 30 лет они могут вообще высохнуть. Россия совершает военное преступление против крымчан, привлекая их на военную службу. До 31 декабря 2020 года на полуострове продолжается осенний призыв. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.