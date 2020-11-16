В Симферополе снова ограничили подачу воды: новый график
В аннексированном Симферополе ввели новые ограничения в подаче воды. Для местных жителей она будет доступна только 4 часа в сутки.
Новый график начнет действовать с 17 ноября. Об этом сообщает так называемое предприятие "Вода Крыма".
К слову Сами виноваты: Россия обвинила крымчан в том, что им не хватает воды
Ограничения ввели из-за "критического уровня водохранилищ и недопущения мертвых объемов". Будут действовать они "до реализаций мер по стабилизации водоснабжения".
График поставки воды
- Со вторника до четверга – с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00.
- По пятницам, субботам и воскресеньям – с 18:00 до 22:00.
График в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.
Нехватка воды в Крыму: что известно
- До аннексии Крыма пресная вода попадала на полуостров через Северо-Крымский канал.
- После оккупации Украина прекратила водоснабжение.
- Фактически Крым потерял 85% пресной воды. Ее запасы сейчас пополняют из подземных источников.
- Экологи предупреждают, что такие меры могут привести к засолению почвы. Оккупанты призывают крымчан экономить пресную воду.
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