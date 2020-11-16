В аннексированном Симферополе ввели новые ограничения в подаче воды. Для местных жителей она будет доступна только 4 часа в сутки.

Новый график начнет действовать с 17 ноября. Об этом сообщает так называемое предприятие "Вода Крыма".

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Ограничения ввели из-за "критического уровня водохранилищ и недопущения мертвых объемов". Будут действовать они "до реализаций мер по стабилизации водоснабжения".

График поставки воды

Со вторника до четверга – с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00.

По пятницам, субботам и воскресеньям – с 18:00 до 22:00.

График в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.

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