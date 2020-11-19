В оккупированном Крыму начали производство гробов из картона. В компании говорят, что такие изделия безвредны для экологии и значительно экономят средства.

Кроме этого, картонные гробы при кремации сгорают в десятки раз быстрее, чем традиционные деревянные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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По словам основателя компании Юрия Пефтиева, производство картонных гробов поможет уменьшить масштабы вырубки лесов.

Люди экономят деньги. Экология и леса сохраняются. И при этом расходуется значительно меньше энергоресурсов,

- отметил он.

Такие гробы изготавливают из многослойного картона, с гидроизоляцией. Изделия выдерживают до 120 килограммов, а вес гроба не превышает 5 килограммов.

Как изготавливают гробы из картона: видео

На крышку наносят любые изображения

Директор крематория в оккупированном Крыму рассказал, что на крышку картонной гроба с помощью фотопечати можно нанести любое изображение "для придания индивидуальности".

"Это может быть индивидуализировано для каждого человека: рыбаку – рыбак, танкисту – танки", – отметил Михаил Ремез.

Производители отметили, что часть доходов будут тратить, чтобы высаживать леса в аннексированном полуострове.



Гробы из картона в оккупированном Крыму / Фото пресс-службы Крымской национальной мемориальной компании