Полноводные реки становятся ручьями, в другие выбрасывают нечистоты и отходы:фото водоемов Крыма
В Крыму оккупанты продолжают разрушать природу. На полуострове пересыхают реки, а запасов пресной воды почти не осталось. Кроме того, в водоемы сливают токсичные отходы.
Река Салгир, которая течет в Симферополе, стала настоящей помойкой. В водоем сливают нечистоты и нефтяные отходы. Фото того, как она теперь выглядит, в твиттере обнародовал блогер с ником RoksolanaToday&КрымUA.
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Симферополь. Чистые воды Салгира,
– подписаны фото.
На снимках трудно не заметить пленку от нефтяных отходов на поверхности реки. Хуже всего, что именно этот водоем когда-то считали самым чистым.
Салгир в Симферополе превратился в помойку / Фото с твиттера RoksolanaToday&КрымUA
В водоем сливают отходы и нечистоты / Фото с твиттера RoksolanaToday & КрымUA
Кроме того, блогер сообщает об еще одном факте уничтожения водоемов в Крыму оккупантами.
Это – фото когда-то полноводной реки Альма. Теперь она превратилась в узкий ручей.
Крым. Район Бакли и Партизанского водохранилища. В 30-метровом русле течет 30-сантиметровая река. Когда-то гордая и полноводная река Альма,
– говорится под снимком.
Полноводная Альма превратилась в ручей / Фото с твиттера RoksolanaToday & КрымUA
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