В Крыму оккупанты продолжают разрушать природу. На полуострове пересыхают реки, а запасов пресной воды почти не осталось. Кроме того, в водоемы сливают токсичные отходы.

Река Салгир, которая течет в Симферополе, стала настоящей помойкой. В водоем сливают нечистоты и нефтяные отходы. Фото того, как она теперь выглядит, в твиттере обнародовал блогер с ником RoksolanaToday&КрымUA.

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Симферополь. Чистые воды Салгира,

– подписаны фото.

На снимках трудно не заметить пленку от нефтяных отходов на поверхности реки. Хуже всего, что именно этот водоем когда-то считали самым чистым.



Салгир в Симферополе превратился в помойку / Фото с твиттера RoksolanaToday&КрымUA





В водоем сливают отходы и нечистоты / Фото с твиттера RoksolanaToday & КрымUA

Кроме того, блогер сообщает об еще одном факте уничтожения водоемов в Крыму оккупантами.

Это – фото когда-то полноводной реки Альма. Теперь она превратилась в узкий ручей.

Крым. Район Бакли и Партизанского водохранилища. В 30-метровом русле течет 30-сантиметровая река. Когда-то гордая и полноводная река Альма,

– говорится под снимком.



Полноводная Альма превратилась в ручей / Фото с твиттера RoksolanaToday & КрымUA

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Важно! До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде, впрочем прекратила это после аннексии. Поэтому ситуация на полуострове ухудшалась с каждым месяцем. Начали массово мелеть и высыхать водохранилища, реки. Больше об этом читайте по ссылке.