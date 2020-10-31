В Крыму родные политзаключенных устроили одиночный пикет: фото
Матери и жены политзаключенных в аннексированном Крыму вышли на одиночный пикет в разных частях полуострова. Они протестуют против обвинений их родных в терроризме.
Женщины ведут трансляции своих пикетов в социальных сетях. Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".
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Кто участвовал в пикетах
Одиночные пикеты устроили матери и жены политзаключенных из так называемой красногвардейской группы.
- На пикет с плакатом "Мой сын – не террорист" в поселке Амурское вышла Зелиха Абхаирова – мама Арсена Абхаирова. 21 октября в Южном окружном военном суде, что в Ростове-на-Дону, государственное обвинение попросило для него наказание в виде 15 лет лишения свободы.
- На одиночный пикет вышла также мать политзаключенного Эскендера Абдулганиева – Эмине Абдулганиева.
- К пикету присоединилась жена политзаключенного Рустема Эмирусеинова – Зуре Эмирусеинова. Для него гособвинение попросило 18 лет лишения свободы.
- В то же время мать политзаключенного вышла на автомобильную трассу в районе поселка Октябрьское. Женщина простояла всего 3 минуты, после чего подъехали сотрудники полиции и потребовали выключить видеотрансляцию в фейсбуке.
Представители правоохранительных органов требуют объяснений, почему три человека стоят с плакатом на трассе. Они не считают это одиночным пикетом. Женщины отрицают и говорят, что воспользовались законным правом. У всех требуют паспортные данные,
– сообщили правозащитники.
В Крыму родные политзаключенных устроили одиночный пикет / Фото "Крымской солидарности"
Что известно о политзаключенных
Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова задержали 14 февраля 2019 года в селе Октябрьское Красногвардейского района. Их обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России причислена к экстремистским.
Коротко о деле "Хизб ут-Тахрир"
- Задержанные заявляли, что во время обыска сотрудники ФСБ подбросили в их дома запрещенную религиозную литературу.
- 3 ноября всем фигурантам красногвардейской группы вынесут окончательный приговор.
- Прокуратура требует для них от 15 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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