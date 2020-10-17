В Крыму уничтожают легендарный аэродром "Универсал-Авиа": хотят застроить
После аннексии Крыма, российские власти приватизировали и успешно присвоили украинскую авиакомпанию "Универсал-Авиа". С тех пор предприятие умышленно доводят до банкротства, чтобы потом его земли отдать под застройку.
О том, как в Крыму уничтожают знаменитый аэродром – журналистам "Крым. Реалии" на 24 канале рассказала крымчанка и бывшая сотрудница предприятия "Универсал-Авиа". Она отметила, что вскоре их действительно попросят покинуть территорию "Заводского".
Важно В Крыму закрывают дорогу на Симферополь из-за террористической угрозы: детали
Что стоит знать о крымском аэродроме?
Крымский аэродром сперва был военным. До 2014 года "Универсал-Авиа" было украинским госпредприятием гражданской авиации. Оно базировалось на аэродроме категории "Д" 4-го класса "Заводское".
Последние несколько десятилетий аэродром делят авиаклуб и "Универсал-Авиа".
Его пилоты работали по всему миру и участвовали в миротворческих миссиях ООН.
Планы на "Заводское"
В 2016 году российские власти Крыма заявили о планах создать в "Заводском" авиатехнический спортивный центр, где готовили бы пилотов легкомоторной авиации и дельтапланеристов.
Аэродром в Крыму / Фото "Крым. Реалии"
Более того – "Заводское" собирались включить в единую сеть крымских аэродромов с перспективой внутренних и бизнес-рейсов, а также полетов к соседней России.
Планы изменились – его застроят
Однако буквально на следующий год планы кардинально изменились. Всю территорию "Заводского" решили отдать под жилую и коммерческую застройку. Соответствующее решение, по данным крымских СМИ, в горсовете Симферополя утвердили 6 декабря 2018 года.
Пока же "Заводское" официально работает, эксплуатируются 2 его грунтовые взлетно-посадочные полосы.
Пока "Заводское" официально работает / Фото "Крым. Реалии"
Между тем специалисты строительной фирмы "Монолит" уже начали проводить на аэродроме необходимые в таких случаях инженерные изыскания.
Больше о том, как уничтожают крымский аэродром – смотрите в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 17 октября в 19:00.