После аннексии Крыма, российские власти приватизировали и успешно присвоили украинскую авиакомпанию "Универсал-Авиа". С тех пор предприятие умышленно доводят до банкротства, чтобы потом его земли отдать под застройку.

О том, как в Крыму уничтожают знаменитый аэродром – журналистам "Крым. Реалии" на 24 канале рассказала крымчанка и бывшая сотрудница предприятия "Универсал-Авиа". Она отметила, что вскоре их действительно попросят покинуть территорию "Заводского".

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Что стоит знать о крымском аэродроме?

Крымский аэродром сперва был военным. До 2014 года "Универсал-Авиа" было украинским госпредприятием гражданской авиации. Оно базировалось на аэродроме категории "Д" 4-го класса "Заводское".



Последние несколько десятилетий аэродром делят авиаклуб и "Универсал-Авиа".



Его пилоты работали по всему миру и участвовали в миротворческих миссиях ООН.

Планы на "Заводское"

В 2016 году российские власти Крыма заявили о планах создать в "Заводском" авиатехнический спортивный центр, где готовили бы пилотов легкомоторной авиации и дельтапланеристов.

Аэродром в Крыму / Фото "Крым. Реалии"

Более того – "Заводское" собирались включить в единую сеть крымских аэродромов с перспективой внутренних и бизнес-рейсов, а также полетов к соседней России.

Планы изменились – его застроят

Однако буквально на следующий год планы кардинально изменились. Всю территорию "Заводского" решили отдать под жилую и коммерческую застройку. Соответствующее решение, по данным крымских СМИ, в горсовете Симферополя утвердили 6 декабря 2018 года.

Пока же "Заводское" официально работает, эксплуатируются 2 его грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Пока "Заводское" официально работает / Фото "Крым. Реалии"

Между тем специалисты строительной фирмы "Монолит" уже начали проводить на аэродроме необходимые в таких случаях инженерные изыскания.

Больше о том, как уничтожают крымский аэродром – смотрите в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 17 октября в 19:00.