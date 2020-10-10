В Крыму высох крупнейший в Украине водопад: гнетущее видео
Знаменитый водопад Учан-Су – самый высокий в Украине, а также одна из ярчайших визитных карточек Крыма. Но после оккупации полуострова Россией водопад пересох.
Гнетущее видео высохшего водопада Учан-Су в Крыму (а скорее – места, где был водопад) опубликовал телеграмм канал "Подъем" 9 октября.
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В сообщении говорится, что туристы пришли к водопаду – посмотреть на чудо, а взамен сняли только голые камни. Так что визитка Крыма действительно поразила туристов, но не так, как они планировали.
Заметим, что в комментариях к сообщению кое-кто писал, что этот водопад всегда высыхает осенью. Это неправда: он действительно частенько почти пересыхает летом, в самую жаркую погоду, но не осенью.
Вот так на самом деле обычно выглядит Учан-Су в октябре / Фото kimmeria
Справедливости ради заметим, что мы действительно не знаем, когда именно туристы сняли свое видео.
Коротко об Учан-Су
- Водопад Учан-Су расположен в Крыму на одноименной реке на высоте 390 метров над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри в 6 километрах к северу от Ялты.
- Высота знаменитого природного чуда – 98,5 метра, то есть он является самым высоким водопадом аннексированного Россией полуострова и Украины в целом.
- В переводе с крымскотатарского языка Учан-Су – "летящая вода".
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