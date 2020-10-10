Знаменитый водопад Учан-Су – самый высокий в Украине, а также одна из ярчайших визитных карточек Крыма. Но после оккупации полуострова Россией водопад пересох.

Гнетущее видео высохшего водопада Учан-Су в Крыму (а скорее – места, где был водопад) опубликовал телеграмм канал " Подъем " 9 октября.

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В сообщении говорится, что туристы пришли к водопаду – посмотреть на чудо, а взамен сняли только голые камни. Т ак что визитка Крыма действительно поразила туристов, но не так, как они планировали.

Заметим, что в комментариях к сообщению кое-кто писал, что этот водопад всегда высыхает осенью. Это неправда: он действительно частенько почти пересыхает летом, в самую жаркую погоду, но не осенью.



Вот так на самом деле обычно выглядит Учан-Су в октябре / Фото kimmeria

Справедливости ради заметим, что мы действительно не знаем, когда именно туристы сняли свое видео.

Коротко об Учан-Су

Водопад Учан-Су расположен в Крыму на одноименной реке на высоте 390 метров над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри в 6 километрах к северу от Ялты.

Высота знаменитого природного чуда – 98,5 метра, то есть он является самым высоким водопадом аннексированного Россией полуострова и Украины в целом.

В переводе с крымскотатарского языка Учан-Су – "летящая вода".