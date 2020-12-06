Во временно оккупированном Россией Крыму заявили о так называемом новом источнике воды для полуострова. Подконтрольные Кремлю чиновники заверили жителей Симферополя, что вроде бы в систему водоснабжения города начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора уже с 18 апреля 2021 года.

В то же время пророссийские власти Крыма хотят построить резервуары чистой воды и "доставить ее в Симферополь с помощью насосной станции". Об этом в эфире одного из местных провластных телеканалов заявил подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов, сообщает "Крым.Реалии".

К теме Поклонская пожаловалась на воду в оккупированном Крыму: грязная и вонючая

Храмов сказал, что на водозаборе в Белогорском районе "Крымгеология" занимаются бурением 5 скважин дополнительно – 3 там уже существуют. Впоследствии им надо будет связать все 8 скважин, заметил он.

Мы активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Протяженность составляет 21 километр, диаметр – 500 миллиметров, в 2 нити,

– отметил подконтрольный России чиновник.

Также в соответствующий объект входит насосная станция и обустройство водозабора, рассказал Храмов.

Нехватка воды в Крыму: главное