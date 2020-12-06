В Крыму заявили о "другом" источнике воды для полуострова: сроки поставки
Во временно оккупированном Россией Крыму заявили о так называемом новом источнике воды для полуострова. Подконтрольные Кремлю чиновники заверили жителей Симферополя, что вроде бы в систему водоснабжения города начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора уже с 18 апреля 2021 года.
В то же время пророссийские власти Крыма хотят построить резервуары чистой воды и "доставить ее в Симферополь с помощью насосной станции". Об этом в эфире одного из местных провластных телеканалов заявил подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов, сообщает "Крым.Реалии".
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Храмов сказал, что на водозаборе в Белогорском районе "Крымгеология" занимаются бурением 5 скважин дополнительно – 3 там уже существуют. Впоследствии им надо будет связать все 8 скважин, заметил он.
Мы активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Протяженность составляет 21 километр, диаметр – 500 миллиметров, в 2 нити,
– отметил подконтрольный России чиновник.
Также в соответствующий объект входит насосная станция и обустройство водозабора, рассказал Храмов.
Нехватка воды в Крыму: главное
- До 85% потребности Крыма в пресной воде до 2014 года обеспечивала Украина – поставка происходило через Северо-Крымский канал.
- Из-за оккупации Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили. В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. По прогнозам экспертов, территорию может ожидать экологическая катастрофа.
- Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия может признать ситуацию с водоснабжением Крыма чрезвычайной.
- Согласно международному праву, ответственность за обеспечение населения Крыма водой несет Россия, подчеркнула мониторинговая миссия ООН в Украине.
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