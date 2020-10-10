Закрыть тоннель под Симферополем планируют местные власти, назначенные Кремлем. Путепровод в горах проложен под взлетно-посадочной полосой, поэтому самолеты якобы могут стать мишенью для террористов. О том, что крымчан отрезают от города, на электронный почту "Крым. Реалии " написал житель Симферополя.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: Водная блокада: Россия готовит глобальный иск против Украины из-за воды для Крыма. Евросоюз одобрил новые расширенные санкции за строительство Керченского моста. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.