В Крыму закрывают дорогу на Симферополь из-за террористической угрозы: детали
Закрыть тоннель под Симферополем планируют местные власти, назначенные Кремлем. Путепровод в горах проложен под взлетно-посадочной полосой, поэтому самолеты якобы могут стать мишенью для террористов. О том, что крымчан отрезают от города, на электронный почту "Крым. Реалии " написал житель Симферополя.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в выпуске:
Водная блокада: Россия готовит глобальный иск против Украины из-за воды для Крыма.
Евросоюз одобрил новые расширенные санкции за строительство Керченского моста.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.