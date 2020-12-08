Назревает катастрофа: в Крыму запасов воды для крупнейших городов осталось на неделю
Запасов воды для крупнейших городов временно оккупированного Россией Крыма остается критически мало. Так, к примеру в Аянском водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, запасов осталось примерно на неделю.
Такая же критическая ситуация в курортных Ялте, Алуште, Евпатории. Об этом пишет "Дождь".
Тем временем Засуха в оккупированном Крыму: в Ялте будут подавать воду по часам
Симферополь сейчас снабжается водой из подземных источников.
Из-за засухи природные водоемы обмелели, что и привело к нынешнему кризису. Кроме Симферополя, он коснулся и курортов, например, – Ялты, Алушты и Евпатории. Там ситуация менее напряженная, чем в Симферополе, однако с каждым днем она ухудшается,
– пишет российское СМИ.
Отметим, что 7 декабря так называемый глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что воды в Аянском водохранилище, которое питает Симферополь, хватит на 8 дней.
Проблемы с пресной водой в Крыму: коротко о главном
- Проблемы на полуострове начались после оккупации, ведь до 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина. Это происходило через Северо-Крымский канал.
- Из-за того, что оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников, возникло еще больше проблем. Одна из самых главных – засоление почвы на полуострове.
- Возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно, однако лишь после полной деоккупации. Об этом неоднократно заявляли власти Украины.
И такое Безводный Марс: Поклонская призвала Маска помочь Крыму и переехать туда
- В то же время в Украине кризис с водой в оккупированном Крыму связывают с неправильным распределением водных ресурсов. Киев отмечает: Россия начала направлять водные ресурсы на военные базы, обслуживание военного персонала, поэтому гражданскому населению воды стало не хватать.
Поделиться новостью