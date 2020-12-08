Запасов воды для крупнейших городов временно оккупированного Россией Крыма остается критически мало. Так, к примеру в Аянском водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, запасов осталось примерно на неделю.

Такая же критическая ситуация в курортных Ялте, Алуште, Евпатории. Об этом пишет "Дождь".

Тем временем Засуха в оккупированном Крыму: в Ялте будут подавать воду по часам

Симферополь сейчас снабжается водой из подземных источников.

Из-за засухи природные водоемы обмелели, что и привело к нынешнему кризису. Кроме Симферополя, он коснулся и курортов, например, – Ялты, Алушты и Евпатории. Там ситуация менее напряженная, чем в Симферополе, однако с каждым днем она ухудшается,

– пишет российское СМИ.

Отметим, что 7 декабря так называемый глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что воды в Аянском водохранилище, которое питает Симферополь, хватит на 8 дней.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

Проблемы с пресной водой в Крыму: коротко о главном

Проблемы на полуострове начались после оккупации, ведь до 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина. Это происходило через Северо-Крымский канал.

Из-за того, что оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников, возникло еще больше проблем. Одна из самых главных – засоление почвы на полуострове.

Возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно, однако лишь после полной деоккупации. Об этом неоднократно заявляли власти Украины.

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