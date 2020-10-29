Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции – НАПК выполнила решение Конституционного суда.

Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях – электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что мы создали для себя новый порядок. Порядок, которого у нас не было никогда. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, легализовать теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.

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Государство обнуляет само себя

Вчера мы показали, что даже простые формы контроля, которые работают во всех развитых странах мира в Украине не могут работать стабильно, наше государство настолько слабое, что обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций было создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.