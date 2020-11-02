В Конституционном Суде готовы отменить закон о земле, в частности о возможности распоряжаться частной собственностью отдельных землевладельцев. Также в КСУ в порядке рассмотрения – закон относительно языка и государственного Фонда гарантирования вкладов.

Законопроект о возобновлении электронного декларирования лишь частично решает ситуацию с КСУ. Ведь у суда все равно останется возможность принимать решения, противоречащие выбору страны. Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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В частности нардеп подчеркнула, что очень много законов которые могут закрыть евроинтеграционные стремления. Стране необходимо рассматривать меры предосторожности в отношении соответствующих решений, отметила она.

Возвращение декларирования

По словам Евгении Кравчук, альтернативный законопроект о возврате электронного декларирования может отменить решение Конституционного Суда Украины за 2 месяца. Однако вопрос в том, что за это время судей могут вывести из-под декларирования, отметила нардеп.

Законопроект президента и альтернативный закон не исключают друг друга, их можно рассматривать как параллельные процессы,

– рассказала заместитель председателя фракции.

Однако она отметила, что соответствующий законопроект вернет декларирование и уголовную ответственность для чиновников, однако не для судей.

Справка. В Верховной Раде планируют возобновить электронное декларирование в Украине новым законом. Его должны зарегистрировать в парламенте 2 ноября.

Законопроект Зеленского

В то же время Кравчук подчеркнула, что готова проголосовать за законопроект Зеленского о роспуске состава Конституционного Суда, если он попадет в зал после рассмотрения комитета.

"Решение президента более жесткое и политически-правовое, а другое альтернативное решение потребует дополнительных изменений в законодательство, чтобы ввести предохранители, чтобы КСУ не поотменял антикоррупционные решения", – рассказала нардеп.



КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала