В КСУ готовы отменить закон о земле, – в "Слуге народа" назвали вероятные решения суда
В Конституционном Суде готовы отменить закон о земле, в частности о возможности распоряжаться частной собственностью отдельных землевладельцев. Также в КСУ в порядке рассмотрения – закон относительно языка и государственного Фонда гарантирования вкладов.
Законопроект о возобновлении электронного декларирования лишь частично решает ситуацию с КСУ. Ведь у суда все равно останется возможность принимать решения, противоречащие выбору страны. Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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В частности нардеп подчеркнула, что очень много законов которые могут закрыть евроинтеграционные стремления. Стране необходимо рассматривать меры предосторожности в отношении соответствующих решений, отметила она.
Возвращение декларирования
По словам Евгении Кравчук, альтернативный законопроект о возврате электронного декларирования может отменить решение Конституционного Суда Украины за 2 месяца. Однако вопрос в том, что за это время судей могут вывести из-под декларирования, отметила нардеп.
Законопроект президента и альтернативный закон не исключают друг друга, их можно рассматривать как параллельные процессы,
– рассказала заместитель председателя фракции.
Однако она отметила, что соответствующий законопроект вернет декларирование и уголовную ответственность для чиновников, однако не для судей.
Законопроект Зеленского
В то же время Кравчук подчеркнула, что готова проголосовать за законопроект Зеленского о роспуске состава Конституционного Суда, если он попадет в зал после рассмотрения комитета.
"Решение президента более жесткое и политически-правовое, а другое альтернативное решение потребует дополнительных изменений в законодательство, чтобы ввести предохранители, чтобы КСУ не поотменял антикоррупционные решения", – рассказала нардеп.
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