Решение Конституционного суда, которое спровоцировало конституционный кризис в Украине, принималось исходя не из закона и международной практики, а скорее с частным или скрытым интересом. Далее - на языке оригинала.

Висновок Венеційської комісії, фактично, підкреслив основні проблеми та рішення, потрібні для виходу з кризи.

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Перше. Справді, рішення КСУ приймалося виходячи не з закону й міжнародної практики, а скоріше з приватним чи прихованим інтересом. Судді в усьому розвинутому світі звітують і переважна більшість звітує по такій самій системі, як і інші чиновники. Хоча і з певними особливостями, які зараз пропонуються в підготовлених робочою групою проєктах законів.

Друге. Кримінальна відповідальність, в тому числі ув'язнення за брехню в деклараціях має з певного моменту наступати. Це повністю розв'язує руки Президенту, щоб накласти вето на прийнятий парламентом компромісний закон з вимогою повернути ув'язнення як вид покарання. Якщо цього не зробить Президент — "Голос" вже має підготовлений законопроєкт.

Третє. Терміново потрібно приймати закон про повернення повноважень НАЗК, посилювати відповідальність за брехню в деклараціях і приступати до реформи Конституційного суду, щоби унеможливити прийняття ним політичних рішень чи рішень в приватних інтересах.

Джерело: "Голос"