КСУ – это лишь вершина айсберга: эксперт предостерег о других проблемах
О конституционном кризисе в Украине, будущем Окружного админсуда Киева и масштабных протестах возле парламента – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорили "слуга народа" Евгения Кравчук и член Общественного совета добродетели Роман Маселко.
Кроме этого, говорили о проблемах судебной реформы в Украине. В эфире 24 канала Роман Маселко заверил, что Конституционный Суд – это лишь "вершина айсберга", которая коснулась других ветвей власти.
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Изменение КСУ не решит проблемы
Роман Маселко: По сути, эта "вершина айсберга" поставила под сомнение все, что они там обещали народу. На самом деле судебную реформу надо рассматривать в комплексе. Смена КСУ не решит проблемы.
Есть еще ВСП, Высшая квалифкомиссия, ОАСК. Окружной админсуд Киева – это суд первой инстанции, который очень нагружен. Однако он влияет на всю страну, потому что решает большую часть значительных дел. Поэтому нужно в комплексе подходить к решению этих проблем.
Власти должны пообещать решить не только проблему КСУ, но и в частности ОАСК. Но нельзя просто ликвидировать и оставить пустое место суда. На этом месте должен быть другой суд, который будет иметь схожие функции. Очень важно понять, что все взаимосвязано.
Насчет ОАСК есть еще другая проблема. Ситуация с этим судом заставляет сомневаться многих в том, что президент и Рада намерены правильно изменить КСУ. Потому что по ОАСК мы видели год непонятных действий, молчаний и даже покрываний со стороны президента.
Мы очень надеемся, что наконец президент понял и еще раз послушал эти записи ("пленки Вовка" – 24 канал), на которых указано, что "мы станцуем гопак на могиле Порошенко". Однако такой же танец они готовы станцевать на могиле Зеленского, если он этого наконец не сделает.
Последствия решения КСУ
Евгения Кравчук: Полная перезагрузка Конституционного Суда – это, конечно, наиболее политический шаг и наиболее политическое решение из всех. Оно основывается на том, что к этому составу КСУ нет доверия. Социсследование "рейтинга" подтверждает, что общество разделяет мнение президента.
Что известно о скандале вокруг КСУ?
Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и фактически отменил е-декларирования. После этого НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру, но Кабмин обязал его восстановить.
Недовольные активисты устроили массовые акции протеста против деятельности КСУ. А президент Зеленский внес в парламент законопроект, в котором говорится, что это решение суда является ничтожным и предложил прекратить полномочия всего состава суда. В то же время КСУ пока продолжает свою деятельность.
Евгения Кравчук: Очень важно, чтобы сейчас тень КСУ не упала на все остальные суды. Ведь у нас есть районные суды, где судьи сидят по 16 часов и рассматривают дело за делом. В апелляционных судах нет денег, чтобы почту отправить, интернет отключают. Каковы пути выхода? Наиболее резкий способ, предложенный президентом. Это так называемый Дамоклов меч – отправить всех на перезагрузку, провести конкурс.
Роман Маселко: Пока в Верховной Раде ищут пути решения конституционного кризиса, судьи КСУ откровенно шантажируют общество и власть. Они манипулируют различными важными вопросами, в частности языковым и земельным.
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