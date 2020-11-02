Конституционный суд Украины планирует 3 ноября рассмотреть сразу два резонансных представления – относительно языкового закона и по системе гарантирования вкладов.

В обоих случаях речь идет о сохранении государственности Украины, такое мнение высказал журналист Сергей Руденко в колонке, опубликованной изданием Цензор.НЕТ.

По словам Руденко, реанимация этого дела после четырех лет забвения и сразу после принятия парламентом "антиколомойского" закона наводит на мысль о попытке господином Коломойским взять реванш и вернуть себе таким образом "Приватбанк".

Не потому ли это, что господину Коломойскому очень хочется закрыть гештальт с национализацией "Привата"? Причем здесь закон о системе гарантирования? Потому что техническая процедура его национализации состоялась именно по этому закону,

– отмечает Руденко.

Он также напомнил, что во время национализации "Приватбанка" из госбюджета было внесено в капитал финучреждения более 155 млрд грн, потому как государство будет возвращать эти деньги в случае признания закона неконституционным – большой вопрос.

"Отмена закона открывает "безграничные возможности" и для других нечистых на руку владельцев, которые довели банки до банкротства, выведя из них деньги в космических масштабах: они смогут обжаловать решение фонда и в украинских судах, и за рубежом", – добавил Руденко.

Руденко напомнил, что благодаря Закону о системе гарантирования вкладов удалось избежать социального взрыва во время прошлого банковского кризиса, когда почти два миллиона вкладчиков получили возмещение на сумму более 90 млрд грн.

"Конституционный Суд одним своим решением может этот взрыв породить. Такое решение поставит под большой вопрос транш МВФ и толкнет Украину назад на Восток. Поскольку в свое время закон о системе гарантирования вкладов был предпосылкой для получения финансовой помощи МВФ и Всемирного банка, а также одним из условий подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", – отметил он.