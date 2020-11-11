НАПК сообщило, что среди дел, которые придется закрыть из-за скандального решения Конституционного Суда, есть его глава Александр Тупицкий. Зато в КСУ говорят, что это было дело именно по иску Тупицкого из-за якобы неправомерных действиях в НАПК.

Параллельными обвинениями Национальное агентство по предупреждению коррупции и Конституционный Суд обменялись на своих официальных страницах.

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Позиция НАПК

В НАПК заявили, что из-за скандального решения Конституционного Суда Украины были вынуждены направить в суды ходатайства о закрытии сразу 62 дел.

Среди людей, которых касаются эти дела есть действующие и бывшие народные депутаты, бывший министр и другие политики. Также в список вошел глава КСУ Александр Тупицкий.

Этим и другим должностным лицам повезло, ведь работа, которая была проведена НАПК, была сведена на нет из-за позиции Конституционного Суда,

– заявили в Нацагентстве.

Что на это ответили в КСУ

В Конституционном Суде заявили, будто дело, которое касалось Александра Тупицкого не имело никакого отношения к возможному коррупционному правонарушению.

"НАПК не указало, что это производство касается не протокола о правонарушении, связанного с коррупцией, а именно иска Александра Тупицкого к НАПК о незаконности действий его должностных лиц и опровержения распространенной ими неправдивой информации", – заявили в суде.

Там утверждают, что НАПК направило в суд соответствующее ходатайство якобы для того, чтобы избежать юридической ответственности за свои действия.