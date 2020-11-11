КСУ жалуется, что дело против НАПК по иску Тупицкого могут закрыть
НАПК сообщило, что среди дел, которые придется закрыть из-за скандального решения Конституционного Суда, есть его глава Александр Тупицкий. Зато в КСУ говорят, что это было дело именно по иску Тупицкого из-за якобы неправомерных действиях в НАПК.
Параллельными обвинениями Национальное агентство по предупреждению коррупции и Конституционный Суд обменялись на своих официальных страницах.
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Позиция НАПК
В НАПК заявили, что из-за скандального решения Конституционного Суда Украины были вынуждены направить в суды ходатайства о закрытии сразу 62 дел.
Среди людей, которых касаются эти дела есть действующие и бывшие народные депутаты, бывший министр и другие политики. Также в список вошел глава КСУ Александр Тупицкий.
Этим и другим должностным лицам повезло, ведь работа, которая была проведена НАПК, была сведена на нет из-за позиции Конституционного Суда,
– заявили в Нацагентстве.
Что на это ответили в КСУ
В Конституционном Суде заявили, будто дело, которое касалось Александра Тупицкого не имело никакого отношения к возможному коррупционному правонарушению.
"НАПК не указало, что это производство касается не протокола о правонарушении, связанного с коррупцией, а именно иска Александра Тупицкого к НАПК о незаконности действий его должностных лиц и опровержения распространенной ими неправдивой информации", – заявили в суде.
Там утверждают, что НАПК направило в суд соответствующее ходатайство якобы для того, чтобы избежать юридической ответственности за свои действия.
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