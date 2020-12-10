КСУ не будет рассматривать представление о конституционности карантина выходного дня: причина
Большая палата Конституционного Суда отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 народных депутатов. Речь идет о соответствии некоторых ограничений карантина выходного дня Конституции.
Что заявили в КСУ
Суд принял такое решение в связи с тем, что оспариваемое положение пункта 15 постановления Кабмина № 641 – карантин выходного дня – уже утратило силу. Об этом сообщили на сайте Конституционного суда.
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Вынесено определение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления,
– заявили в КСУ.
О чем говорится в представлении относительно карантина выходного дня
Ранее представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря отметила, что нардепы хотели обжаловать лишь некоторые ограничения карантина выходного дня.
- В документе говорится о том, что ограничения на осуществление плановой госпитализации предусматривают выборочный подход к оказанию медицинской помощи. Это, мол, противоречит закону.
- Кроме того, нардепы также хотели обжаловать ограничения, введенные без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав.
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