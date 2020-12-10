Большая палата Конституционного Суда отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 народных депутатов. Речь идет о соответствии некоторых ограничений карантина выходного дня Конституции.

Что заявили в КСУ

Суд принял такое решение в связи с тем, что оспариваемое положение пункта 15 постановления Кабмина № 641 – карантин выходного дня – уже утратило силу. Об этом сообщили на сайте Конституционного суда.

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Вынесено определение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления,

– заявили в КСУ.

О чем говорится в представлении относительно карантина выходного дня

Ранее представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря отметила, что нардепы хотели обжаловать лишь некоторые ограничения карантина выходного дня.

В документе говорится о том, что ограничения на осуществление плановой госпитализации предусматривают выборочный подход к оказанию медицинской помощи. Это, мол, противоречит закону.

Кроме того, нардепы также хотели обжаловать ограничения, введенные без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав.

Обратите внимание! Карантин выходного дня длился в Украине на протяжении 14 – 29 ноября в субботу и воскресенье. В эти дни могли работать только продуктовые магазины, АЗС, аптеки и банки. Рестораторы и предприниматели негативно восприняли новое ограничение. Люди жаловались, что из-за него потеряют значительную часть своего дохода.