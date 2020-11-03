Большая палата Конституционного суда на заседании 3 ноября рассмотрела представление о конституционности закона О государственном языке. В итоге решение не приняли.

Конституционный Суд 3 ноября рассматривал представление относительно языка, сообщает Интерфакс-Украина. Заседание по представлению о языке состоялось, решение не принято,

– говорится в сообщении. Дата следующего слушания пока не известна. Возможность отмены КСУ закона о языке: кратко Относительно этого закона в Конституционный Суд обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва.

В основном среди этих парламентариев были представители фракции "Оппозиционного блока". Большинство из них – члены фракции ОПЗЖ.

Этот вопрос получил огласку в обществе. Ведь 27 октября 2020 года Конституционный Суд на закрытом заседании отменил антикоррупционную реформу. Это произошло также по представлению нардепов от ОПЗЖ.

КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала