Большая палата Конституционного Суда не приняла решение относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. Вероятно, рассмотрение продолжат на следующем заседании.

О результатах рассмотрения Конституционным Судом толкования норм Конституции о земле пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

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В понедельник (2 ноября – 24 канал) решение по этому представлению не принято,

– говорится в сообщении.

Рассмотрение продолжат на следующем заседании, однако дата его проведения пока не известна.

Напомним, ранее судья КСУ Игорь Слиденко пояснил, что в 12:00 2 ноября Большая палата продолжит рассмотрение конституционного представления.

Что этому предшествовало