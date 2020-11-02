КСУ не принял решение относительно толкования норм Конституции о земле: что дальше
Большая палата Конституционного Суда не приняла решение относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. Вероятно, рассмотрение продолжат на следующем заседании.
О результатах рассмотрения Конституционным Судом толкования норм Конституции о земле пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.
Читайте также КСУ превратился в политический орган, – эксперт о последствиях отмены рынка земли
В понедельник (2 ноября – 24 канал) решение по этому представлению не принято,
– говорится в сообщении.
Рассмотрение продолжат на следующем заседании, однако дата его проведения пока не известна.
Напомним, ранее судья КСУ Игорь Слиденко пояснил, что в 12:00 2 ноября Большая палата продолжит рассмотрение конституционного представления.
Что этому предшествовало
- КСУ 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.
- Автор конституционного представления объясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта права собственности украинского народа" тем, что в основном законе есть два разных права собственности на землю. В частности, как природный объект – право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.
Поделиться новостью