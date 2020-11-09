В Конституционном суде не рассмотрели дело о положении Конституции относительно Земли. Его представители сообщили, что заседание сорвали.

На заседание из-за болезни не пришли 2 судей. Между тем еще 2 из них вышли из помещения во время рассмотрения "земельного" дела. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что судья Конституционного суда Игорь Слиденко подтвердил эту информацию. По его словам, это сделали "ориентированные на Офис Президента судьи".

Обратите внимание! В Конституционном суде 5 ноября 2020 года взяли перерыв в рассмотрении дела о положении Конституции относительно Земли. Паузу объявили из-за отсутствия кворума. Подробнее об этом – читайте здесь.

Также Игорь Слиденко рассказал, что пока в Конституционный суд еще никто не обратился, чтобы получить объяснения относительно наказания за недостоверное декларирование.

Земельная реформа и КСУ: что известно

Ранее в Конституционном Суде заявляли, что хотят рассмотреть земельную реформу.

КСУ 29 сентября 2020 года отложил рассмотрение конституционности закона О рынке земли. Причиной стало то, что на заседание не пришел представитель президента Федор Вениславский.

В Конституционном суде 2 ноября 2020 года не приняли решение относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Конституционный Суд Украины опроверг информацию о признании неконституционным закона О рынке земли.

Под зданием КСУ в Киеве 6 ноября собрались протестующие. Они требовали, чтобы суд признал неконституционным закон о рынке земли.



Что известно о рынке земли / Инфографика 24 канала