КСУ не рассмотрел "земельные" статьи: что стало причиной
В Конституционном суде не рассмотрели дело о положении Конституции относительно Земли. Его представители сообщили, что заседание сорвали.
На заседание из-за болезни не пришли 2 судей. Между тем еще 2 из них вышли из помещения во время рассмотрения "земельного" дела. Об этом сообщает "РБК-Украина".
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Указано, что судья Конституционного суда Игорь Слиденко подтвердил эту информацию. По его словам, это сделали "ориентированные на Офис Президента судьи".
Также Игорь Слиденко рассказал, что пока в Конституционный суд еще никто не обратился, чтобы получить объяснения относительно наказания за недостоверное декларирование.
Земельная реформа и КСУ: что известно
- Ранее в Конституционном Суде заявляли, что хотят рассмотреть земельную реформу.
- КСУ 29 сентября 2020 года отложил рассмотрение конституционности закона О рынке земли. Причиной стало то, что на заседание не пришел представитель президента Федор Вениславский.
- В Конституционном суде 2 ноября 2020 года не приняли решение относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.
- Конституционный Суд Украины опроверг информацию о признании неконституционным закона О рынке земли.
- Под зданием КСУ в Киеве 6 ноября собрались протестующие. Они требовали, чтобы суд признал неконституционным закон о рынке земли.
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