Конституционный Суд Украины 10 ноября снова не смог провести заседание. На этот раз из-за отсутствия кворума.

Судьи не провели заседание ни 9, ни 10 ноября

Судьи должны были рассмотреть дело об официальном толковании понятия "достойные условия жизни". Это представление поступило в суд от 142 нардепов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Также судьи не приступили к продолжению рассмотрения дела об официальном толковании положений о принадлежности земли. Это иск – от 46 парламентариев.

Не открыли и конституционное производство по спецконфискации.

Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума,

– лаконично пояснили в пресс-службе КСУ.

Отметим, что 9 ноября Конституционный Суд начал заседание. Положения Конституции относительно Земли так и не рассмотрели, потому что двое служителей Фемиды заболели, а еще двое вышли прямо во время заседания.

Следующее заседание – 12 ноября

Следующую попытку поработать в КСУ предпримут 12 ноября. Тогда судьи должны рассматривать отдельные положения закона "О судоустройстве и статусе судей".

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