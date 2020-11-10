КСУ снова не смог собраться заседание: какая причина
Конституционный Суд Украины 10 ноября снова не смог провести заседание. На этот раз из-за отсутствия кворума.
Судьи не провели заседание ни 9, ни 10 ноября
Судьи должны были рассмотреть дело об официальном толковании понятия "достойные условия жизни". Это представление поступило в суд от 142 нардепов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Ранее КСУ не рассмотрел "земельные" статьи: Что стало причиной
Также судьи не приступили к продолжению рассмотрения дела об официальном толковании положений о принадлежности земли. Это иск – от 46 парламентариев.
Не открыли и конституционное производство по спецконфискации.
Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума,
– лаконично пояснили в пресс-службе КСУ.
Отметим, что 9 ноября Конституционный Суд начал заседание. Положения Конституции относительно Земли так и не рассмотрели, потому что двое служителей Фемиды заболели, а еще двое вышли прямо во время заседания.
Следующее заседание – 12 ноября
Следующую попытку поработать в КСУ предпримут 12 ноября. Тогда судьи должны рассматривать отдельные положения закона "О судоустройстве и статусе судей".
Главное о скандале вокруг КСУ
- 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины ликвидировал положения об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил именно электронное декларирование.
- Решение вызвало значительный резонанс в обществе и политикуме.
- Президент Зеленский назвал решение суда направленным против Украины.
- Глава государства внес в парламент законопроект о КСУ. Свой альтернативный законопроект зарегистрировал и спикер Дмитрий Разумков. Рассмотрение документов отложили.
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