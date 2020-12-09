КСУ открыл производство по конституционности карантина выходного дня
КСУ открыл производство по конституционному представлению нардепов относительно конституционности постановления Кабмина о введении карантина выходного дня. Речь идет о запрете деятельности ресторанов и плановых госпитализациях.
В своем представлении нардепы также обжаловали ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.
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Введены ограничения нарушили равенство конституционных прав и свобод граждан, вследствие запрета работать одним гражданам, в то время как другие – работают,
– говорится в представлении нардепов.
О чем говорится в представлении
- По мнению авторов представления, ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривают выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки. Это противоречит Конституции Украины.
- Нардепы также хотят обжаловать ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав.
Карантин выходного дня: главное
- Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня в субботу и воскресенье в течение 14 – 29 ноября.
- В связи с ограничениями, на выходных могли работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки.
- Рестораторы и предприниматели возмутились таким решением правительства. Люди в разных городах Украины вышли на акции протестов. Они утверждали, что из-за такого ограничения потеряют значительную часть своей прибыли.
- В Минздраве заявили, что благодаря карантину выходного дня в стране удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.
- В то же время в Министерстве развития экономики отметили, что потери от ограничения составили менее 0,1% от годового ВВП. Основной удар пришелся на малый и средний бизнес.
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