КСУ открыл производство по конституционному представлению нардепов относительно конституционности постановления Кабмина о введении карантина выходного дня. Речь идет о запрете деятельности ресторанов и плановых госпитализациях.

В своем представлении нардепы также обжаловали ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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Введены ограничения нарушили равенство конституционных прав и свобод граждан, вследствие запрета работать одним гражданам, в то время как другие – работают,

– говорится в представлении нардепов.

О чем говорится в представлении

По мнению авторов представления, ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривают выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки. Это противоречит Конституции Украины.

Нардепы также хотят обжаловать ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав.

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