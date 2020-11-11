Штраф для Зеленского из-за нарушения карантина: КСУ открыл производство
Конституционный Суд открыл производство по делу о штрафе для президента Владимира Зеленского. Оштрафовать главу государства могут из-за нарушения карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.
Перед тем Верховный суд обратился к КСУ для толкования Конституции относительно штрафа для президента. Об открытии производства сообщили в ответе КСУ на запрос "Радио Свобода".
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Конституционный суд получил обращение Верховного суда, но дата рассмотрения пока неизвестна.
Что этому предшествовало
- В июне во время рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в кафе. Таким образом президент нарушил карантин.
- Общество раскритиковало поведение главы государства.
- Полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, в частности, на Зеленского.
- Впоследствии Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой решить, нужно ли обращаться к КСУ относительно толкования закона о пользовании президентом правом неприкосновенности на время выполнения полномочий.
- Хмельницкий суд интересовался, возможно ли привлечь президента к административной ответственности.
- Затем Верховный суд таки решил обратиться с этим к КСУ.
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