В КСУ отреагировали на срочные выводы Венецианской комиссии относительно ситуации вокруг их скандального решения. Правда, в Конституционном Суде выделили выгодные для себя отрывки.

Так, Конституционный Суд отметил, что Венецианская комиссия подчеркнула необходимость уважения украинской власти к решениям КСУ, несмотря на их неоднозначность. Об этом информирует пресс-служба суда.

Ранее В "Слуге народа" прокомментировали заключение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип разделения государственной власти заключается, в частности, в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции Украины, и его решения должны выполняться,

– говорится в реакции суда на выводы.

В КСУ также добавили, что с большим уважением относятся к выводам комиссии.

Какие же выводы сделала Венецианская комиссия:

Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала срочные выводы относительно ситуации с Конституционным Судом.

Там признали, что решение Конституционного Суда не имеет четких аргументов и основы в международном праве. Кроме того, отметили, что решение, вероятно, приняли с нарушением процедуры. В частности, вследствие нерешенного вопроса относительно конфликта интересов некоторых судей.

Венецианская комиссия рекомендовала вернуть ответственность за ложь в декларациях, восстановить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, разработать защитный механизм, чтобы не допустить давления НАПК на судей.

Обратите внимание! Ранее Конституционный Суд внес изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, отменил наказание за ложь в декларациях и значительно ограничил полномочия НАПК. Это вызвало конституционный кризис в стране. Больше о скандальном решении КСУ и отзывы о нем – здесь.

Решение КСУ / Инфографика 24 канала