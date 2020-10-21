Служим Конституции, а не партиям, – в КСУ ответили на упреки "Слуги народа"
Конституционный Суд стоит на защите прав человека и гражданина и находится вне политики. Так в суде отреагировали на обвинения партии "Слуга народа" о нарушении права президента и Рады участвовать в конституционных процессах.
Что в КСУ говорят о заявлениях "слуг народа"
Соответствующее заявление-ответ на упреки партии опубликовали на сайте Конституционного Суда.
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Конституционный Суд Украины служит только Конституции, но не политическим партиям,
– говорится в сообщении.
Там отмечают, что заявления и высказывания некоторых политиков и госслужащих в СМИ и соцсетях в отношении КСУ, которые сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" судом прав президента и парламента, являются попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда.
В суде надеются, что публикация, размещенная на официальных страницах политической партии "Слуга народа" в социальных сетях, показывает позицию отдельных политиков, а не Владимира Зеленского и Верховной Рады.
Отмечается, что дела, конституционное производство по которым открыто, суд рассматривает в порядке письменного или устного производства. Основной же формой рассмотрения дел в суде является письменное производство.
В то же время определять и изменять форму рассмотрения дела на любой стадии конституционного производства право имеет только суд.
В КСУ также добавили, что постановлениями за 19 октября они изменили форму рассмотрения ряда дел с устной на письменную из-за карантинных ограничений. Однако будут рассматривать эти дела открыто, что не приводит к нарушению прав участников конституционного производства.
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В чем суд обвиняли в "Слуге народа"
- Конституционный Суд 19 октября принял решение рассматривать представление о конституционности статьи о незаконном обогащении в письменной форме.
- Народного депутата от "Слуги народа" и представителя президента на заседание не пустили. Поэтому партия возмутилась и назвала такие действия суда грубым нарушением.