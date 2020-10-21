Конституционный Суд стоит на защите прав человека и гражданина и находится вне политики. Так в суде отреагировали на обвинения партии "Слуга народа" о нарушении права президента и Рады участвовать в конституционных процессах.

Что в КСУ говорят о заявлениях "слуг народа"

Соответствующее заявление-ответ на упреки партии опубликовали на сайте Конституционного Суда.

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Конституционный Суд Украины служит только Конституции, но не политическим партиям,

– говорится в сообщении.

Там отмечают, что заявления и высказывания некоторых политиков и госслужащих в СМИ и соцсетях в отношении КСУ, которые сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" судом прав президента и парламента, являются попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда.

В суде надеются, что публикация, размещенная на официальных страницах политической партии "Слуга народа" в социальных сетях, показывает позицию отдельных политиков, а не Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Отмечается, что дела, конституционное производство по которым открыто, суд рассматривает в порядке письменного или устного производства. Основной же формой рассмотрения дел в суде является письменное производство.

В то же время определять и изменять форму рассмотрения дела на любой стадии конституционного производства право имеет только суд.

В КСУ также добавили, что постановлениями за 19 октября они изменили форму рассмотрения ряда дел с устной на письменную из-за карантинных ограничений. Однако будут рассматривать эти дела открыто, что не приводит к нарушению прав участников конституционного производства.

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