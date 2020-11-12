КСУ переходит на дистанционную работу из-за COVID-19
Конституционный Суд переходит на дистанционный режим работы. Все потому, что несколько судей заболели COVID-19, еще некоторые – имеют симптомы коронавируса.
Так, в некоторых судей предварительно диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служба Конституционного Суда.
К теме Почему нет кворума на заседаниях КСУ: СМИ назвали причину
По словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, у 40 работников суда может быть коронавирус, информирует "Радио Свобода".
В учреждении добавили, что никаких заседаний с участием судей с коронавирусом или его признакам не было.
Что этому предшествовало
- Несколько заседаний Конституционного Суда не могли состояться из-за отсутствия кворума.
- Судьи хотели рассмотреть "земельные" статьи, а также дело об официальном толковании понятия "достойные условия жизни".
- Источники в суде сообщали СМИ, заседание проходят не из-за демарша судей, а из-за коронавируса.
Что известно о скандале вокруг КСУ
- Ранее Конституционный Суд отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях и значительно ограничил полномочия НАПК.
- Для решения ситуации президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об увольнении судей.
- Альтернативный законопроект предложил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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