Конституционный Суд переходит на дистанционный режим работы. Все потому, что несколько судей заболели COVID-19, еще некоторые – имеют симптомы коронавируса.

Так, в некоторых судей предварительно диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служба Конституционного Суда.

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По словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, у 40 работников суда может быть коронавирус, информирует "Радио Свобода".

В учреждении добавили, что никаких заседаний с участием судей с коронавирусом или его признакам не было.

Что этому предшествовало

Несколько заседаний Конституционного Суда не могли состояться из-за отсутствия кворума.

Судьи хотели рассмотреть "земельные" статьи, а также дело об официальном толковании понятия "достойные условия жизни".

Источники в суде сообщали СМИ, заседание проходят не из-за демарша судей, а из-за коронавируса.

Что известно о скандале вокруг КСУ