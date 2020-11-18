17 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отменила приговор в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся, которая была осуждена за непредставление электронной декларации.

Фатальные последствия конституционного кризиса

Это был первый приговор антикорсуда за нарушения правил декларирования, и он же первый, отмененный из-за решения КСУ. ЦПК (Центр противодействия коррупции) сообщает, что на очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены.

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Это первые реальные результаты разрушения системы электронного декларирования, осуществленного Конституционным судом Украины (КСУ). И если все сохранится в нынешнем виде, то уже не будет ни одного приговора за неправдивую информацию (или ее утаивание) в декларациях о доходах судей, чиновников и политиков.

И эту проблему не решить паллиативными мерами, частичными изменениями законодательства. Здесь требуются системные решения и по самому КСУ, и по его решению. В этой связи президентский законопроект о роспуске КСУ не утратил своей актуальности. В Конституции действительно нет нормы об одновременном прекращении деятельности всего состава КСУ.

Но если сам КСУ нарушает конституционные принципы, то восстановить конституционный порядок без удаления раковой опухоли в конституционно-правовой системе невозможно. Только криминальная ответственность за незаконное обогащение может остановить коррупцию в судебной системе, в политической сфере и в госуправлении. Административные штрафы и прочие символические наказания здесь не помогут.

Почему нельзя затягивать?

Пока что Верховная Рада демонстрирует отсутствие сколь либо значимой реакции на решение КСУ по разрушению антикоррупционного законодательства. И депутатам, которые на словах за европейскую интеграцию и борьбу с коррупцию (из "Голоса", "Европейской солидарности", "Слуги народа") надо определяться – либо пафосная поза и пустословие, либо реальные действия по защите европейского выбора Украины.

Но и в Офисе Президента должны понимать, что только инициирования законопроекта, апелляции к общественному мнению и одних призывов к депутатам будет мало. Необходима индивидуальная работа с колеблющимися депутатами фракции "Слуга народа", переговоры с теми депутатскими фракциями и группами, а также внефракционными депутатами, которые реально (а не только на словах) поддерживают европейский выбор страны.

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Иначе говоря, необходима координация действий между Президентом Зеленским и проевропейскими силами в парламенте, согласование стратегии и тактики в решении проблемы КСУ и восстановления антикоррупционного законодательства.

Источник: Facebook