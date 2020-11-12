В Высшем антикоррупционном суде Украины закрыли уголовное производство против бывшего директора Укроборонпрома Павла Букина. Дело пришлось закрыть из-за скандального решения КСУ относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение и недостоверное декларирование.

Соответствующее дело начали по факту внесения в декларацию недостоверных данных. Об этом сообщили в телеграм-канале Центра противодействия коррупции.

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Речь идет о незадекларированных доходах, 2 квартирах на 3 миллионах гривен и 2 автомобилях Range Rover, говорится в сообщении.

Имущество принадлежит его гражданской жене. Теперь у Букина на одну проблему меньше, а помог ему с этим Конституционный Суд Украины,

- отметили в ГПК.

Что известно о скандале вокруг КСУ

Конституционный Суд Украины принял изменения в антикоррупционное законодательство. Через соответствующее решение суд признал неконституционным наказание за недостоверное декларирование и ограничил полномочия НАПК.

После этого решения государство рисковало остаться без финансовой поддержки международных партнеров. В частности, шла речь о возможной отмене безвиза с ЕС.

Впоследствии президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО и подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.



Скандальное решение КСУ / инфографика 24 канала

