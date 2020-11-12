КСУ "помог": дело против экс-директора Укроборонпрома закрыли
В Высшем антикоррупционном суде Украины закрыли уголовное производство против бывшего директора Укроборонпрома Павла Букина. Дело пришлось закрыть из-за скандального решения КСУ относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение и недостоверное декларирование.
Соответствующее дело начали по факту внесения в декларацию недостоверных данных. Об этом сообщили в телеграм-канале Центра противодействия коррупции.
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Речь идет о незадекларированных доходах, 2 квартирах на 3 миллионах гривен и 2 автомобилях Range Rover, говорится в сообщении.
Имущество принадлежит его гражданской жене. Теперь у Букина на одну проблему меньше, а помог ему с этим Конституционный Суд Украины,
- отметили в ГПК.
Что известно о Павле Букине?
Назначение Букина на пост главы Укроборонпрома оказалось весьма резонансным – он попал в скандал из-за непрозрачности конкурса на должность.
Журналисты Bihus.info опубликовали резонансное расследование о коррупционных схемах в Укроборонпроме. Они рассказали, ка к Букин и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам.
Что известно о скандале вокруг КСУ
- Конституционный Суд Украины принял изменения в антикоррупционное законодательство. Через соответствующее решение суд признал неконституционным наказание за недостоверное декларирование и ограничил полномочия НАПК.
- После этого решения государство рисковало остаться без финансовой поддержки международных партнеров. В частности, шла речь о возможной отмене безвиза с ЕС.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО и подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.
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