В закрытом режиме КСУ рассматривает представление относительно статей Конституции о земле. Следовательно, могут заблокировать право граждан распоряжаться собственными земельными участками.

Это также может привести к сворачиванию рынка земли. Об этом в эфире 24 канала говорил руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Важно Нет гарантий, что КСУ не заблокирует решение о возобновлении е-декларирование, – нардеп

Последствия

Если КСУ отменит рынок земли – мы потеряем помощь от МВФ, финансирование от Всемирного банка и доступ к кредитованию. Все это будет продолжаться пока этот вопрос не решат.

Сейчас все положили на антикоррупционную систему, чем и "подвесили" нашу интеграцию на Запад в принципе,

– отметил Кухта.

И подчеркнул, что КСУ может принять фактически любое решение. Они трактуют закон как хотят. Если бы судьи это делали должным образом, то давно отменили бы сам мораторий, потому что он неконституционный, считает эксперт.



Что известно о рынке земли / Инфографика 24 канала

"КСУ превратился в политический орган вместо суда, который должен выносить окончательное решение по сути Конституции Украины. В этом и заключается наибольшая опасность", – подчеркнул Кухта.

Выход из ситуации

Вопрос номер один – это временно остановить возможность для Конституционного Суда на время принимать решения, чтобы они не могли ухудшить ситуацию.

Смотрите видео 24 канала: Кухта о последствиях отмены рынка земли