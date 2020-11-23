В Конституционный Суд 23 ноября поступило представление 48 народных депутатов. В нем парламентарии просят проверить на соответствие Конституции постановление о карантине выходного дня.

Парламентарии обратились в Конституционный Суд, чтобы тот проверил некоторые положения постановления об усилении карантина. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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В Конституционный Суд 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления правительства "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер",

– говорится в сообщении.

Согласно информации, авторы ходатайства считают, что отдельные положения постановления не соответствуют ряду норм Конституции. А также отмечают, что вопросы, затронутые в конституционном представлении, имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в частности жизни и здоровья граждан.

Сейчас конституционное представление находится на рассмотрении суда.

По словам заместителя главы комитета Рады по вопросам правовой политики Ольги Совгири (фракция "Слуга народа"), нардепы обжалуют лишь отдельные положения Кабмина.

Что именно оспаривают парламентарии

положения постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением;

нардепы отмечают, что введенные ограничения нарушают равенство конституционных прав и свобод украинцев. Ведь часть людей сможет работать в субботу и воскресенье, другая – нет. В результате некоторые компании могут потерять более 50% заработка;

ограничение на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи.

Отмечается, что оспариваемые ограничения внедрили без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав в соответствии со статьей 64 Конституции Украины.

Однако народные депутаты отмечают, что не имеют претензий к внедрению карантина в целом.

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Обратите внимание! С 14 по 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, транспорт. Больше о карантине выходного дня, мнениях относительно предложенных правительством ограничений и протестах предпринимателей – читайте по ссылке.



Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / Инфографика 24 канала