Работа Конституционного Суда не заблокирована. Заседания будут проводить после выздоровления всех судей, которые сейчас лечатся от коронавируса.

Из 18 судей сейчас работают только 15 человек. Для кворума необходимо, чтобы на заседании присутствовали не менее 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Читайте также Как разрешить кризис с КСУ и НАБУ: гарантирующий Зеленский послам стран G7

Работа Конституционного суда Украины заблокирована. Суд возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения судьи,

– говорится в сообщении.

Из-за заражения COVID-19 большинство судей работают дистанционно. Заседание пришлось отложить. Во время карантина судьи изучают материалы дел. Ни один служитель Фемиды пока не отказался участвовать в рассмотрении дел.

На дистанционную работу судьи КСУ перешли 12 ноября. Тогда стало известно, что у нескольких работников учреждения диагностировали коронавирус.

Обратите внимание! 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу в Украине. Фактически это позволило чиновникам безнаказанно лгать в своих декларациях. Подробнее о скандале читайте здесь.