Альтернативный законопроект Дмитрия Разумкова не решит проблему с КСУ. Если Конституционный Суд будет работать в нынешнем составе, то он "снесет" законопроект спикера после принятия.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. По его словам, законопроект не является альтернативой и не касается проблемы с Конституционным Судом.

Обратите внимание Разумков внес в Раду альтернативный законопроект из-за решения КСУ: текст

Повышение кворума КСУ

В то же время Шабунин отметил, что совместный проект фракций "Слуги народа" и "Голоса", который предлагает повышение кворума Конституционного Суда Украины, является рабочим вариантом. Однако он сказал, что это временное решение, ведь КСУ не может быть заблокирован всегда.

По крайней мере у конкретного состава суда заберут возможность уничтожать реформы – как это произошло с декларированием и может произойти с Антикоррупционным судом и земельной реформой,

– считает эксперт.

Он подчеркнул, что поддерживает остановку работы суда любым способом. По словам Шабунина, КСУ является реальной угрозой национальной безопасности и должен быть заблокирован максимально быстро. Если этот суд поработает еще какое-то время, то он уничтожит ключевые реформы, которые являются условием сотрудничества с Западом, считает эксперт.

Коротко о скандале вокруг КСУ

27 октября Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу. В частности, ликвидировали положения об уголовной ответственности за ложное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК.

Президент Украины назвал соответствующее решение суда "направленным против Украины и внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.

В ЕС обнародовали заявление относительно скандального решения КСУ. В частности, антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.

2 ноября под зданием КСУ состоялась акция протеста из-за рассмотрения закона О функционировании украинского языка как государственного.



КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала