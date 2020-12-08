Конституционный Суд вышел из карантина после вспышки COVID-19: что будет рассматривать
Конституционный Суд 8 декабря возобновил работу после вспышки коронавируса. Теперь учреждение работает в обычном режиме и планирует продолжить рассмотрение дел.
Утром стартовало пленарное заседание Большой палаты суда. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ в aейсбуке.
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Что будут рассматривать
- Судьи продолжают рассмотрение дела по представлению нардепов относительно толкования отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции.
- Кроме того, планируют рассматривать вопрос об открытии конституционного производства относительно конституционности положений Уголовного кодекса.
В суде отметили, что все заседания будут закрытыми. О результатах рассмотрения сообщат.
Что известно о вспышке COVID-19 в КСУ
- Суд ушел на карантин 12 ноября. Тогда коронавирус подозревали у примерно 40 работников КСУ.
- Перед тем суд не мог собрать кворум на заседаниях из-за больных.
- Уже в начале декабря отмечали, что КСУ вскоре возобновит работу.
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