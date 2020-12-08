Конституционный Суд 8 декабря возобновил работу после вспышки коронавируса. Теперь учреждение работает в обычном режиме и планирует продолжить рассмотрение дел.

Утром стартовало пленарное заседание Большой палаты суда. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ в aейсбуке. Кстати Когда Рада назначит судей КСУ: ответ Разумкова Что будут рассматривать Судьи продолжают рассмотрение дела по представлению нардепов относительно толкования отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции.



Кроме того, планируют рассматривать вопрос об открытии конституционного производства относительно конституционности положений Уголовного кодекса. В суде отметили, что все заседания будут закрытыми. О результатах рассмотрения сообщат. Что известно о вспышке COVID-19 в КСУ Суд ушел на карантин 12 ноября. Тогда коронавирус подозревали у примерно 40 работников КСУ.

Перед тем суд не мог собрать кворум на заседаниях из-за больных.

Уже в начале декабря отмечали, что КСУ вскоре возобновит работу. Обратите внимание! Ранее КСУ принял ряд изменений в антикоррупционное законодательство. Например, ограничил полномочия НАПК и признал неконституционным наказание за ложь в декларациях.



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Решения КСУ / Инфографика 24 канала