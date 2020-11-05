КСУ взял перерыв в рассмотрении "земельных" статей: причина
В Конституционном Суде 5 ноября взяли перерыв в рассмотрении дела о положении Конституции по земле. Паузу объявили из-за отсутствия кворума.
В суде уверяют, что рассматривали только дело о толковании отдельных положений Конституции, а не вопрос земельной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.
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Рассмотрение дела относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" отложили. Дата следующего заседания пока неизвестна.
Что известно о КСУ и земельной реформе
- Ранее КСУ заявил, что хочет рассмотреть земельную реформу. Заседание должно было состояться в закрытом режиме.
- При этом 29 сентября Конституционный Суд отложил рассмотрение конституционности закона О рынке земли, так как на заседание не явился представитель президента Федор Вениславский.
- 2 ноября суд рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.
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