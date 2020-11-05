В Конституционном Суде 5 ноября взяли перерыв в рассмотрении дела о положении Конституции по земле. Паузу объявили из-за отсутствия кворума.

В суде уверяют, что рассматривали только дело о толковании отдельных положений Конституции, а не вопрос земельной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

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Рассмотрение дела относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" отложили. Дата следующего заседания пока неизвестна.

Что известно о КСУ и земельной реформе

Ранее КСУ заявил, что хочет рассмотреть земельную реформу. Заседание должно было состояться в закрытом режиме.

При этом 29 сентября Конституционный Суд отложил рассмотрение конституционности закона О рынке земли, так как на заседание не явился представитель президента Федор Вениславский.

2 ноября суд рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

Обратите внимание! Недавно Конституционный Суд отменил ряд положений к антикоррупционному законодательству. В частности, наказание за ложь в декларациях. Кроме этого, КСУ ограничил полномочия НАПК. Для разрешения ситуации президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске судей КСУ. Подробнее о скандале вокруг КСУ читайте по ссылке.



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