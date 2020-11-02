В Конституционном Суде опровергли информацию о том, что металлические решетки на двери и окна здания заказали из-за протестов 30 октября. Тогда митингующие у здания КСУ зажгли фаеры и бросали дымовые шашки.

Заказ решеток якобы входил в плановые закупки на 2020 год. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Конституционного Суда Украины.

Заметьте КСУ заказал решетку на окна после закидывания презервативами и шашками: известна сумма

В сообщении говорится, что в течение сентября – октября в КСУ проводили маркетинговые исследования и анализировали ценовую политику 3 поставщиков. Получив выгодное предложение, сделали заказ.

Что известно о протестах под КСУ