В КСУ заявили, что давно планировали заказать решетки на окна
В Конституционном Суде опровергли информацию о том, что металлические решетки на двери и окна здания заказали из-за протестов 30 октября. Тогда митингующие у здания КСУ зажгли фаеры и бросали дымовые шашки.
Заказ решеток якобы входил в плановые закупки на 2020 год. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Конституционного Суда Украины.
Заметьте КСУ заказал решетку на окна после закидывания презервативами и шашками: известна сумма
В сообщении говорится, что в течение сентября – октября в КСУ проводили маркетинговые исследования и анализировали ценовую политику 3 поставщиков. Получив выгодное предложение, сделали заказ.
Что известно о протестах под КСУ
- 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. Фактически отныне украинские чиновники получили право подавать ложные сведения о своем имуществе.
- Уже есть первые последствия такого решения КСУ. Антикоррупционный суд закрыл первое дело о лжи в декларации. Если это будет продолжаться, Украина может потерять безвиз, а также помощь стран мира в борьбе с российской агрессией.
- Украинцев возмутила отмена реформы. 30 октября они пришли под здание КСУ на акцию протеста. К митингам присоединились украинские политики и активисты.
- В знак протеста люди зажгли фаеры, а также бросали дымовые шашки.
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