КСУ заказал решетку на окна после закидывания презервативами и шашками: известна сумма
Конституционный суд Украины 30 октября заказал металлическую решетку на двери и окна первого этажа. Все это обошлось в 49 тысяч гривен.
Суд составил соглашение с ООО "Трейд тулс". Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылки на систему ProZorro.
Подробнее здесь Под Конституционным Судом состоялся масштабный митинг: яркие фото и видео
Заказ осуществили сразу после завершения масштабного протеста в 16:00, который состоялся под стенами КСУ утром 30 октября.
В системе ProZorro обнародовали лишь данные о сделке, которую заключили без открытых торгов. Пока не известно, на каких именно окнах и дверях установят решетки.
Протест под КСУ: что известно
- 30 октября под зданием Конституционного Суда Украины состоялся масштабный протест.
- Люди митинговали из-за решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.
- Митингующие принесли с собой плакаты с разными лозунгами, файера, разжигали дымовые шашки и швыряли презервативы в сторону КСУ.
- К участникам акции так никто и не вышел из Конституционного Суда, а входные двери суда заблокировали правоохранители.
Протест под Конституционным судом: смотрите видео
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