Конституционный суд Украины 30 октября заказал металлическую решетку на двери и окна первого этажа. Все это обошлось в 49 тысяч гривен.

Суд составил соглашение с ООО "Трейд тулс". Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылки на систему ProZorro.

Подробнее здесь Под Конституционным Судом состоялся масштабный митинг: яркие фото и видео

Заказ осуществили сразу после завершения масштабного протеста в 16:00, который состоялся под стенами КСУ утром 30 октября.

Справка. Закупку провели без использования электронной системы, ведь стоимость сделки ниже законного порога 50 тысяч гривен.

В системе ProZorro обнародовали лишь данные о сделке, которую заключили без открытых торгов. Пока не известно, на каких именно окнах и дверях установят решетки.

Протест под КСУ: что известно

30 октября под зданием Конституционного Суда Украины состоялся масштабный протест.

Люди митинговали из-за решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.

Митингующие принесли с собой плакаты с разными лозунгами, файера, разжигали дымовые шашки и швыряли презервативы в сторону КСУ.

К участникам акции так никто и не вышел из Конституционного Суда, а входные двери суда заблокировали правоохранители.

Протест под Конституционным судом: смотрите видео