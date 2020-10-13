Украинская оборонная продукция является востребованной за рубежом. Кто больше всего покупает оружие у нашей страны и какое именно – читайте дальше.

Это – достаточно открытая информация. Ведь обычно большое количество тендеров, в которых участвует компания, являются открытыми. Об этом в эфире программы "Актуальное интервью" на 24 канале рассказал генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря.

По его словам, основными покупателями оружия у Украины являются страны Азии. Прежде всего – это Китай. В последнее время набирает обороты и Турция, а также – традиционно Пакистан. Это – базовые рынки, на которых идет тенденция к увеличению объемов экспорта.

Наша наиболее конкурентная продукция – это продукция бронетанковой отрасли. В Пакистане, в частности, очень высоко оценивают работу танков Т-80УД, которые были поставлены туда еще в конце 1990-х годов.

Они изменили баланс сил в том регионе. С тех пор мы пользуемся доверием со стороны Пакистана и продолжаем обеспечивать работу этих танков – запасными частями, модернизацией продукции,

– пояснил Ноздря.

"Также мы традиционно поставляем туда моторно-трансмиссионные отделения, то есть те, что в составе двигателей и трансмиссий для пакистанского танка Al-Khalid", – добавил он.

Гендиректор "Укрспецэкспорта" заметил, что с Китаем – другая ситуация. Хотя там также присутствует бронетанковая тематика, но в меньшем количестве. Зато сотрудничество с этой страной касается больше научно-исследовательских разработок. "Завершаем выполнение контракта на поставку запасных частей и других принадлежностей для "Зубров". Это – наши боевые корабли на воздушной подушке. Разрабатываем новые образцы. По авиационной отрасли – идет доработка новейших реактивных двигателей для истребителей последнего поколения", – пояснил Ноздря.

Он также отметил, что Турция после того, как компания успешно и досрочно выполнила контракт на поставку системы противовоздушной обороны, заинтересована в расширении сотрудничества.