Кто будет штрафовать за отсутствие маски и можно ли это обжаловать: объяснение Малюськи
Штрафовать за пребывание без маски в общественных местах начнут тогда, когда соответствующий законопроект подпишет президент. В то же время наложить штраф смогут работники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.
Владимир Зеленский готов подписывать необходимый документ. Об этом сообщил глава Министерства юстиции Денис Малюська в эфире 24 канала.
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По его словам, замечаний к законопроекту нет. Малюська предположил, что примерно к середине ноября 2020 года он вступит в силу.
Кто будет штрафовать за нарушения
Глава Минюста заявил, что такие полномочия будут иметь 2 органа – Нацполиция и Госпродпотребслужба. Впрочем, учитывая количество персонала, чаще это будут делать таки правоохранители.
Малюська рассказал, что в Нацполиции уже пытаются обеспечить работников необходимыми терминалами. Все для того, чтобы полицейские оперативно могли выписывать постановление о наложенном штрафе.
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Как отметил министр, если граждане будут отказываться платить, то придется делать это принудительно через исполнительную службу. По его словам, там будет возможность оплатить штраф как онлайн, так и в банке.
"Мы организуем сервисы для того, чтобы максимально просто платить штрафы", – добавил глава Минюста.
Можно ли оспаривать штраф
Каждый гражданин сможет доказать незаконность наложения штрафа. Однако, по мнению Малюськи, его сумма не стоит того, чтобы идти в суд. Все потому, что покрытие расходов на адвоката обойдется дороже.
Штраф сравнительно небольшой. Сумма достаточна для того, чтобы никакие этические соображения или доброта не сдерживали правоохранителей это делать,
– подчеркнул он.
Как отметил Малюська, если у нарушителя не будет с собой паспорта, то его все равно оштрафуют. По словам министра, для выяснения личности могут применять и другие административные меры. Поэтому он посоветовал таки носить с собой документ, подтверждающий личность.
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По мнению главы Минюста, граждане не смогут откупиться у правоохранителей, предложив меньшую сумму штрафа взятку. Малюська добавил, что работники Нацполиции не будут рисковать этого делать.
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