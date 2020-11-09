Штрафовать за пребывание без маски в общественных местах начнут тогда, когда соответствующий законопроект подпишет президент. В то же время наложить штраф смогут работники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

Владимир Зеленский готов подписывать необходимый документ. Об этом сообщил глава Министерства юстиции Денис Малюська в эфире 24 канала.

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По его словам, замечаний к законопроекту нет. Малюська предположил, что примерно к середине ноября 2020 года он вступит в силу.

Кто будет штрафовать за нарушения

Глава Минюста заявил, что такие полномочия будут иметь 2 органа – Нацполиция и Госпродпотребслужба. Впрочем, учитывая количество персонала, чаще это будут делать таки правоохранители.

Справка. В Верховной Раде приняли законопроект, согласно которому украинцев будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте и общественных местах. Сумма штрафа составит от 170 до 255 гривен. Подробнее об этом – читайте здесь.



Малюська рассказал, что в Нацполиции уже пытаются обеспечить работников необходимыми терминалами. Все для того, чтобы полицейские оперативно могли выписывать постановление о наложенном штрафе.

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Как отметил министр, если граждане будут отказываться платить, то придется делать это принудительно через исполнительную службу. По его словам, там будет возможность оплатить штраф как онлайн, так и в банке.

"Мы организуем сервисы для того, чтобы максимально просто платить штрафы", – добавил глава Минюста.

Можно ли оспаривать штраф

Каждый гражданин сможет доказать незаконность наложения штрафа. Однако, по мнению Малюськи, его сумма не стоит того, чтобы идти в суд. Все потому, что покрытие расходов на адвоката обойдется дороже.

Штраф сравнительно небольшой. Сумма достаточна для того, чтобы никакие этические соображения или доброта не сдерживали правоохранителей это делать,

– подчеркнул он.

Как отметил Малюська, если у нарушителя не будет с собой паспорта, то его все равно оштрафуют. По словам министра, для выяснения личности могут применять и другие административные меры. Поэтому он посоветовал таки носить с собой документ, подтверждающий личность.

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По мнению главы Минюста, граждане не смогут откупиться у правоохранителей, предложив меньшую сумму штрафа взятку. Малюська добавил, что работники Нацполиции не будут рисковать этого делать.