Вероятно, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть несколько кадровых изменений в правительстве. Кому из министров могут искать замену – читайте далее.

Информация об увольнении министров очень неоднозначная, ведь каждый раз называют новые фамилии. Об этом в программе "Что это было?" в эфире 24 канала рассказала Севгиль Мусаева, главный редактор издания "Украинская правда".

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О ротациях в Кабмине

"Например, мне называли фамилию Криклия (министр инфраструктуры – 24 канал) как человека, которым недовольны. Есть, конечно, желание у некоторых игроков убрать ту же Буславец, министра энергетики", – подчеркнула журналистка.

И пояснила, что, по информации журналистов, Ольга Буславец является человеком, который может лоббировать интересы Ахметова в энергетическом секторе. Именно из-за этого определенные люди хотят ее увольнения.

Был сценарий, по которому Игорь Палица мог стать новым премьером или вице-премьером. Называли даже кандидатуры людей, которые могли стать министрами в новом правительстве. Сейчас такой вариант маловероятен – из-за результата партии "За майбутнє",

– заметила Мусаева.

По ее мнению, то что будут какие-то кадровые перестановки – совершенно очевидно. К тому же, они не ограничатся только Офисом Президента. Ведь есть негативная реакция со стороны общества, поэтому власти нужно делать выводы.

Решение об отставке принимают мгновенно, – Мусаева

Мусаева также вспомнила о предыдущей отставке кабмина. По ее информации, за несколько дней до нее Алексей Гончарук собирал министров и говорил, что ему ничего не грозит. Однако в итоге все же был уволен.

Увольняли министров, которые этого не ожидали. Такая же ситуация была с Рябошапкой (экс-генпрокурор – 24 канал). Поэтому очень сложно делать прогнозы. Ведь соответствующие решения принимают мгновенно. Иногда очень сложно в них понять систему", – подытожила главный редактор УП.