Многие из мировых лидеров уже поздравили избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Правда, есть те, кто этого еще до сих пор не сделал. Речь идет прежде всего о лидерах России, Турции и Китая.

Такое молчание с их стороны может говорить как о дипломатических вызовах, стоящих перед Байденом, так и о нетрадиционном подходе Трампа. Об этом пишет издание Bloomberg.

А кто уже поздравил Как реагирует мир на победу Байдена на выборах в США

Россия

Журналисты подчеркивают, что ни один иностранный лидер во времена Трампа не имел такой вид, как Путин. Речь идет о взаимоотношениях двух президентов.

Прежде всего о том, что Трамп сначала заявил о вмешательстве России в выборы, на которых действующий хозяин Белого дома победил. А после он отказался осуждать своего российского коллегу, даже несмотря на геополитическую стратегию США в отношении Украины, Сирии и Ближнего Востока.

Итак, подчеркивают авторы материала, при Байдене может вернуться более конфронтационный подход к России.

Правда, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин поздравит избранного президента, когда будут известны не предварительные, а окончательные результаты.

Турция

По словам представителей издания, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил немалую пользу из нетрадиционного подхода Трампа к Ближнему Востоку, а также войны в Сирии.

Кроме того, он до сих пор не попал под санкции за то, что России купила турецкую систему противовоздушной обороны С-400. Также убедил Трампа вывести войска США из курдских районов на севере Сирии и направил свои силы в эту зону. А такой ход событий шокировал многих.

Президент Эрдоган, он – жесткий. Но я нахожу общий язык с ним,

– высказывался в свое время Трамп.

И хотя Эрдоган уже поздравил Гвинею, что в Западной Африке, с выбором. Однако, Байдена поздравлять не спешит – видимо, из-за того, что Трамп продолжает жаловаться на кражу голосов.

Китай

Однако, что Пекин не спешит поздравлять Байдена с победой, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы знаем, что Байден уже объявил о победе на выборах, и мы понимаем, что результат выборов может определиться по итогам проведения американских правовых процедур", – сказал он.

Журналисты добавляют, что так китайский президент Си Цзиньпин хочет избежать гнева со стороны Трампа, который все еще борется за победу. В то же время при Байдене стратегическое соперничество между двумя странами может продолжиться.

Китайские правительственные советники ожидают, что администрация избранного президента даст отпор напористости Китая. Также Вашингтон может объединиться с союзниками, чтобы противостоять Пекину в отношении репрессий в Гонконге и борьбе с уйгурами. Последние – мусульмане и народ тюркского происхождения на северо-западе Китая. Могут развиться и тесные взаимоотношения США и Тайваня, который спорит с Китаем за звание крупнейшей экономики мира.

Добавим, напряженность между США и Китаем усилилась при президентстве Трампа, особенно в отраслях торговли, безопасности технологий и в отношении коронавируса, который зародился в Китае.

9 ноября китайские государственные СМИ опубликовали статьи, в которых говорится, что дальнейшие взаимоотношения с США могут восстановиться до состояния большей предсказуемости, в частности в вопросах торговли. Государственная газета Global Times, со своей стороны, написала, что Пекин должен как можно тщательнее взаимодействовать с командой Байдена, признавая маловероятность того, что США ослабят давление на Китай в ряде вопросов, в частности в отношении Гонконга.

Кто еще не поздравил Байдена

Президент Мексики Андрес Обрадор заявил, что сделает это до завершения всех правовых процедур.

Популистский лидер Бразилии Жаир Больсонару – его называют "Трампом тропиков".

Глава КНДР Ким Чен Ын-у него с США длительное время сохранялась напряженность во взаимоотношениях. Правда, с Трампом Киму удалось провести в 2018 году три встречи, которые изменили ситуацию.

Интересно Трамп "отсек" голову статуи Свободы, а Байден возвращает ее: Der Spiegel опубликовал обложку

Предварительные результаты выборов президента США / инфографика 24 канала