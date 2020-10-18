Многие украинские звезды выразили желание пойти в политику. Поэтому сейчас баллотируются в депутаты городских и областных советов, а также хотят стать мэрами. Среди них – известные спортсмены, комики и даже бывший "Холостяк".

Сайт 24 канала "прогулялся" по спискам кандидатов разных регионов, чтобы выяснить: кто из знаменитостей решил кардинально изменить свое амплуа.

К теме Кто идет в мэры Киева: список и рейтинг кандидатов

Киев

Сергей Притула – "Голос"

Шоумен баллотируется в мэры Киева. Он занимается волонтерской деятельностью, является креативным продюсером и ведущим развлекательного телешоу "Кто сверху?". Бывший руководитель "Варьяты-шоу" – съемки в последнем его сезоне стали для Притулы прощальными. Многие украинцы помнят его как ведущего утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале", участник украинской версии "Камеди клаб", ведущий национальных отборов "Евровидения".

На парламентских выборах 2019 года баллотировался в народные депутаты Украины от партии "Голос" (№ 30 в избирательном списке, в Раду не прошел).



Сергей Притула / Фото Facebook

Елена Филонова – "Разом сила"

Популярная блогер и ведущая проекта "Ревизор красоты" также идет в мэры Киева. Ранее участвовала в ряде телешоу, что и принесло ей популярность. Среди них – "Кто против блондинок?", "Пой, если сможешь", "Пираньи". В 9 и 10 сезонах "Ревизора" "инспектировала" салоны красоты, парикмахерские, косметологические студии и тому подобное.

Имеет 784 тысяч подписчиков в Instagram, с которыми регулярно делится подробностями своей жизни и рассказывает о бьюти-трендах.



Елена Филонова / Фото efilonova, Instagram

Александр Шовковский – "Удар"

Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу баллотируется в Киевсовет под вторым номером партии действующего мэра Виталия Кличко. Является помощником главного тренера Андрея Шевченко в национальной сборной Украины. Имеет активную гражданскую позицию, был одним из немногих известных спортсменов, кто поддерживал Евромайдан.



Александр Шовковский / Фото 1927.kiev.ua

Михаил Присяжнюк – "Слуга народу"

Правозащитник и ведущий социального проекта "Один за всех" баллотируется в Киевсовет.

На телевидении работает с 2012 года, с тех пор как стал экспертом в проекте "Беременная в 16" на телеканале СТБ. После этого начал совмещать адвокатскую деятельность с работой на телевидении. Является постоянным экспертом ряда проектов, в частности – "Один за всех", "Все будет хорошо", "Следствие ведут экстрасенсы". На сайте канала его называют "народным адвокатом".



Михаил Присяжнюк / Фото СТБ

Георгий Зантарая – "Слуга народа"

Первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины баллотируется в Киевсовет. Является уроженцем Грузии, однако семья переехала в Киев в начале 1990-х. ДЮСШ "Юный спартаковец" в столице носит имя спортсмена: реконструированную за счет представителей разных политических сил спортивную школу Зантарая открыл в сентябре этого года. Здесь же он сам занимался с детства.



Георгий Зантарая / Фото Европейские игры

Сергей Конюшок – "За майбутнє"

Чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену баллотируется в депутаты Киевсовета. Сегодня, помимо профессиональной спортивной карьеры, Конюшок тренирует многих звезд украинского шоу-бизнеса, занимается телевизионной деятельностью и научной работой.

Спортсмену принадлежит 15 рекордов Украины. Участвовал в 4-х телевизионных проектах "Игры патриотов", с 2014 года-главный продюсер и ведущий проекта "Богатыри" на телеканале "2+2", ведет активную общественную деятельность.



Сергей Конюшок / Фото РowerРro

Денис Силантьев – "За майбутнє"

Чемпион мира и Европы по плаванию, призер Олимпийских игр баллотируется в Киевсовет. Был народным депутатом 8-го созыва ("Радикальная партия"). В Раде возглавлял МДО "Здоровая нация" и МДО "Содействие развитию водного транспорта Украины". Является кандидатом педагогических наук.



Денис Силантьев / Фото Артур Палатный / Facebook

Елена Говорова – "Слуга народа"

Легкоатлетка, призер Олимпийских игр 2000 года, советник главы Офиса президента по вопросам спорта также баллотируется в Киевсовет.

Является частой гостьей телеканала "Мегаспорт", где комментирует соревнования по легкой атлетике. В течение Олимпиады в Пекине была ведущей программы, в которой подводились итоги спортивного дня. А во время Олимпиады в Лондоне вместе с Савиком Шустером вела "Олимпийские страсти" на Первом национальном телеканале.



Елена Говорова / Фото elen_govorova, Instagram

Дмитрий Черкасов – "Батьківщина"

Известный украинский и турецкий пловец баллотируется в депутаты Киевсовета от Печерского района столицы. На Играх исламской солидарности 2013 года в Индонезии получил 4 золотых и одну серебряную медаль. В 2016 году принял участие в съемках реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, благодаря чему получил популярность среди украинцев.



Дмитрий Черкасов / Фото СТБ

Винница

Виктор Бронюк – "Партия Винничан"

Певец, лидер украинской группы ТИК баллотируется в Винницкий облсовет. Вместе с коллегами по группе снялся в киноленте "Ржевский против Наполеона", трижды становился лучшим игроком интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Носит звание "Почетного гражданина Винницы".



Виктор Бронюк / Фото ТИК, Facebook

Вячеслав Узелков – ОПЗЖ

Известный украинский боксер и телеведущий баллотируется в мэры Винницы. Завершив боксерскую карьеру, стал звездным тренером шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ.

Был членом жюри талант-шоу "Україна має талант". Начало политической карьеры спортсмена связывают именно с его сотрудничеством с женой Виктора Медведчука (ОПЗЖ) Оксаной Марченко, которая была ведущей этого проекта.



Вячеслав Узелков / Фото СТБ

Одесса

Олег Филимонов – "Слуга народа"

Украинский юморист, участник команды КВН "Одесские джентельмены" баллотируется в мэры Одессы. Родился в Николаеве, но по происхождению он русский. Снимался в ряде фильмов и был ведущим нескольких развлекательных проектов ("Джентльмен-шоу", "Камера смеха", "Филимонов и компания"). Заслуженный и народный артист Украины.



Олег Филимонов / Коллаж 24 канала

Тернополь

Виктор Гевко – "Слуга народа"

Шоумен, капитан КВН-команды "VIP Тернополь" баллотируется в мэры Тернополя. Трижды одерживал победу в шоу "Рассмеши комика", является автором и актером скетч-шоу "Страна У", участник" Лиги смеха "(проект"Квартала-95").

О политических амбициях заявляет не впервые: в 2015 году баллотировался в Тернопольский облсовет, а в 2019-м был доверенным лицом тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.



Виктор Гевко / Фото Facebook