Бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, который не указал в декларации кредит на более миллиона долларов, сможет избежать ответственности. Такое же "удовольствие" ожидает и ряд депутатов местных советов. А все из-за скандального решения Конституционного суда.

Своим решением КСУ отменил ряд норм антикоррупционного законодательства, а это имеет последствия, заявляют в НАПК.

Читайте также Декларации нельзя проверить: в НАПК рассказали о последствиях решения КСУ

Мы публикуем имена тех, кому из-за решения КСУ удастся избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений. Это – экс-министр, депутаты городских и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, чиновники,

– говорится в сообщении.

Кто избежит ответственности из-за решения КСУ

Игорь Насалик – экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал кредит на 1,2 миллиона долларов от физлица в ежегодной декларации.

– экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал кредит на 1,2 миллиона долларов от физлица в ежегодной декларации. Михаил Чурило – депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых обнаружены самуе большие суммы недостоверных сведений. Чурило "забыл" указать 95,3 миллиона гривен, которые одолжил;

– депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых обнаружены самуе большие суммы недостоверных сведений. Чурило "забыл" указать 95,3 миллиона гривен, которые одолжил; Виктор Андреев – заместитель Шевченковской РГА в Киеве, не указал в декларации более 60 миллионов гривен, которые получил в качестве займа от частной компании, которая занимается "деятельностью по обеспечению физического комфорта".

– заместитель Шевченковской РГА в Киеве, не указал в декларации более 60 миллионов гривен, которые получил в качестве займа от частной компании, которая занимается "деятельностью по обеспечению физического комфорта". Олег Этнарович – депутат Одесского городского совета, занизил стоимость недвижимости, которой владеет на 4,7 миллиона гривен, не указал корпоративные права на 2,1 миллиона гривен, и "забыл" о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более миллиона гривен.

– депутат Одесского городского совета, занизил стоимость недвижимости, которой владеет на 4,7 миллиона гривен, не указал корпоративные права на 2,1 миллиона гривен, и "забыл" о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более миллиона гривен. Руслан Мороз – депутат Владимир-Волынского горсовета, занизил стоимость недвижимости на почти 400 тысяч гривен, а еще "забыл" о том, как занял третьим лицам 21,5 миллиона гривен.

В НАПК добавляют, что это только начало. Они продолжат публиковать списки тех, кому Конституционный суд помог избежать ответственности.

Важно! В НАПК ранее заявляли, что решение в отношении е-декларирования КСУ принял в собственных интересах. Двое членов Конституционного суда внесли в свои декларации ложную информацию, а теперь хотят уйти от ответственности. Кроме того, скандальное решение заблокировало более 100 тысяч дел о коррупции. Больше о ситуации с КСУ читайте по ссылке.